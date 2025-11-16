Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Извор:
Курир
16.11.2025
14:01
Јаке полицијске снаге су активиране у центру Граца и у граду је опсадно стање. Бројне патроле су на терену.
У подне је активирана узбуна, а тренутно је у току велика полицијска операција на главном тргу у центру аустријског града Граца. Према наводима локалних медија, на лицу мјеста налазе се бројне полицијске патроле, а јавни превоз у овом дијелу града потпуно је обустављен.
Први незванични извјештаји указују на то да би могла бити ријеч о претњи бомбом, али полиција још увијек није званично саопштила детаље. Подручје је у фази обезбјеђивања, а грађанима је упућен апел да избјегавају центар града.
(Курир)
