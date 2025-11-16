Logo
Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

АТВ

16.11.2025

15:48

Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства
Фото: Ustupljena fotografija

Млада репрезентација Републике Српске у футсалу пласирала се у четвртфинале Свјетског првенства за средње школе након што су били бољи од Бразила.

Српска екипа је направила велики подвиг и након пенала (3:2), избацила домаћу селекцију.

Послије сјајних издања у групи, гдје су побиједили Мароко и Хрватску, наши млади футсалери су данас побиједили једну од селекција домаћина - Бразил 2, након бољег извођења пенала. Било је 3-2 за Републику Српску.

Јунак утакмице је голман Данило Гатарић, који је одбранио пенал.

Послије 30 минута игре, није било побједника, завршено је 1:1. Једини гол за наш тим постигао је Јован Плиснић. Приликом извођења пенала, прецизни су били Васић, Плиснић и Бацковић..

Ово је велики успјех футсал тима Српске, који ће сутра играти за пласман у полуфинале. Неће им бити лако, јер је ривал Бразил 1 , у осмини финала декласирао Грузију, 20:0. Пласман међу осам најбољих, још су остварили Украјина и Мађарска.

Свјетско првенству у футсалу за ученике до 18 година се одржава у Бразилу од 10. до 20. новембра.

Подсјећамо, крајем октобра је у Министарству породице, омладине и спорта уприличен пријем за репрезентативце Републике Српске у футсалу, који ће учествовати на Свјетском првенству у футсалу за ученике до 18 година које ће бити одржано у Бразилу од 10. до 20.новембра.

Професор Предраг Дринић је рекао да је пласман футсал репрезентације Српске на Свјетско првенство велики успјех, те је нагласио да са оптимизмом путују у земљу фудбала, Бразил.

"Ови дјечаци годинама тренирају фудбал. Формиране су и школске секције, а они наступају и у клубовима. Клубови нам увијек излазе у сусрет, што је за похвалу и та сарадња је веома важна", рекао је Дринић.

Репрезентативац Александар Стојичић, ученик другог разреда средње школе, каже да је срећан што је дио ове екипе.

"Одлазак у Бразил је велики успјех за нас, али и за Републику Српску и даћемо све од себе да то оправдамо", рекао је Стојичић.

Futsal

Brazil

Коментари (0)
