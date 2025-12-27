У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације

Извор:
Широм Републике Српске очекује се много новогодишњих садржаја уз богат програм за све генерације, а смјештајни капацитети већ су у значајној мјери попуњени, речено је Срни у Туристичкој организацији Српске.
"Ријеч је о манифестацијама забавно-туристичког карактера чији је циљ промоција туристичких, гастро и културних садржаја Републике Српске. Према информацијама које имамо, привлаче пажњу и домаћих и страних гостију", рекла је сарадник за односе с јавношћу у овој организацији Санела Шимун.
Она је истакла да су смјештајни капацитети у Бањалуци, Јахорини и Требињу већ 90 одсто попуњени и углавном је ријеч о домаћим, те гостима из региона.
"Осим ове три дестинације и у осталим крајевима Српске очекујемо интересовање за предложене програме, те попуњеност. Све оне који дођу очекује добар провод и улазак у нову годину са позитивном енергијом и добрим проводом", истакла је Шимунова.
Шимунова је навела да ће у новогодишњој ноћи Бањалучане и многобројне туристе забављати двије регионалне музичке звијезде, Наташа Беквалац 31. децембра на платоу испред нове спортске арене поред Парка "Младен Стојановић", а 1. јануара наступаће Ацо Пејовић.
"На југу Српске у новогодишњој ноћи Требињце и госте забављаће Рада Манојловић. За репризу наступиће Хара Мата Хари, а на шеталишту од Споменика Дучићу до Културног центра, биће организовани различити садржаји за малишане", најавила је Шимунова.
Када је ријеч о прослави Нове године у Бијељини, Шимунова је рекла да ће на градском тргу наступити "Ју група".
Она је навела да и овогодишња "Приједорска зима" нуди занимљив програм на Тргу мајора Зорана Карлице, а за дочек 2026. године наступаће домаћи локални извођачи Александар Дулић и Сара Бибић.
"Нова година на Јахорини биће прослављена у бројним угоститељским објектима, који су махом већ попуњени", рекла је Шимунова.
Шимунова је напоменула да је и водећи велнес и спа центар у Републици Српској - Бања Врућица припремио дводневне и тродневне аранжмане у хотелу "Кардијал", а у понуде су припремили и "Терме Озрен", "Етно-село Станишићи", гдје госте очекују гастрономски специјалитети, уживање у велнесу, луксузном смјештају и доброј забави.
"Ту су и богати новогодишњи пакети у `Граду Сунца` у Требињу", додала је Шимунова.
Она је рекла да општина Фоча ове године организује манифестацију "Зима у Фочи", у оквиру које ће бити приређени бројни садржаји забавног, културног, спортског и едукативног карактера намијењени дјеци и одраслима, као што су клизалиште, кућице са пригодним производима и услугама, те новогодишњи програм.
У Добоју се одржава четврта "Зимска чаролија" са богатим садржајем - клизалиштем на отвореном, зимске кућице са разноврсном понудом.
"У оквиру ове зимске манифестације на отвореном ће бити организоване прославе дјечије и међународне Нове године, а у новогодишњој ноћи наступиће Драган Којић Кеба и Наташа Којић", најавила је Шимунова.
Празнични програм нуди и Градишка, гдје је на платоу Културног центра отворен "Зимски град", у којем ће до половине јануара посјетиоци моћи да уживају у представама за дјецу, књижевним вечерима, подјели пакетића, прослави дјечије Нове године.
Прњавор је ове зиме први пут домаћин манифестације "Зимофест", која ће трајати до 31. децембра, а посјетиоце очекују тематске музичке вечери, бројни забавни и едукативни садржаји за дјецу, олд тајмер шоу, као и посебно осмишљено предновогодишње загријавање које ће Прњаворчане увести у празничну атмосферу.
Шимунова је навела да становници Модриће већ имају прилику да уживају у "Зимском граду", гдје се налазе кућице продајног карактера у којима су доступни разни производи ручне радиности - од новогодишњих украса до производа од меда и других посластица.
Шимунова је најавила да ће традиционална манифестација "Зимски дани Вишеграда" бити одржана од 1. до 7. јануара, гдје се очекује прегршт занимљивих садржаја.
"У лакташком насељу Трн, поред језера, 4. децембра почела је `Зимска прича`, која свим посјетиоцима нуди богат програм поводом празника", рекла је Шимунова.
Она је истакла да Дервенћане и посјетиоце очекују "Дервентске зимске вечери" уз пригодан музички програм и празнични садржај, а за дочек православне Нове године све госте и грађане Дервенте забављаће Слађа Алегро.
"Према информацијама које имамо од локалних туристичких организација постоји велико интересовање домаћих, туриста из региона, али и иностранства", закључила је Шимунова.
