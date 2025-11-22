Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

Извор:
АТВ
22.11.2025
19:15
Влада Републике Српске утврдила је је нови Нацрт закона о туризму. Поред многих унапређења оно што је кључно, закон би требао додатно регулисати рад туристичких агенција Републике Српске. Циљ је да се новим одредбама смањи сива зона у пословању туристичких субјеката.
"Закон се тиче додатног уређења када су у питању рад туристичких агенција смањујемо тај рок лиценце са 4 на три године зато што би хтјели да уведемо што квалитетније односе у раду самих агенција", рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
Нови Нацрт ће донијети бољитак у пословању туристичке организације у смислу промоције и подстицаја . Из Туристичке организације Републике Српске наводе да ће управо боља организација и пословање туристичких субјекта бити од значаја јер ће се обезбједити бољи положај туристичке понуде и туриста у глобалу.
"Радујемо се оваквим информацијама све што је везано за унапређење туризма односно унапријеђење туристичког производа", рекла је Санела Шимун, сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске
Оно што је новост а прописао је нови нацрт закона, тиче се туристичких ваучера, радиће се реципроцитет за све туристе из Републике Српске али и иностранства.
"Радимо реципроцитет када су у питању туристички ваучери тако да од следећег закона ћемо дати могућност да други грађани осим оних из Српске могу користи ваучере али исто тако И да наши грађани на том локалитету могу користити субвенције те државе", рекао је Шулић.
Из представништва Туристичке агенција Унис турс кажу да је законом потребно регулисати рад туристичких водича. Многа Удружења грађана у Републици Српској ангажују људе који нису квалификовани нити лиценцирани за те намјене.
"Ми имамо у својој фирми запослене туристичке водиче у граду има лиценцираних водича тако да треба законом заштитити јер нису људи полагали за лиценцу безвезе зато сматрам да је то апсолутно исправно", рекла је Вања Савић из Унис Турса.
"Ми се слажемо с тим да туристички водичи требају да буду лиценцирани како Министаратво распише конкурс да се поштују услови", рекла је Санела Шимун
Поред наведених одредница које ће закон уредити из Министарства трговине и туризма је најављено да је посебна новина то да је Нацртом прописано дефинисање новог звања туристички водич за рафтинг или скиппер, али и да се на листи измјена налази и лиценцирање туристичких агенција.
