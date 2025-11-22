Logo

Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона

Објекат компаније Дукат
У Источном Сарајеву у току је изградња великог пословног објекта који већ привлачи пажњу пролазника.

Како је потврђено за "БизнисИнфо.ба", инвеститор је домаћа компанија Дукат д.о.о. Бањалука, а објект представља њихов нови дистрибутивни центар.

Објекат се гради уз магистрални пут према Фочи. Из компаније наводе да се радови одвијају планираном динамиком.

Тренутно смо у фази извођења грађевинских радова и спољашњег уређења, а завршетак је планиран за март наредне године. Процијењена вриједност инвестиције износи око 10 милиона КМ, рекли су за "БизнисИнфо.ба".

Дукат д.о.о. послује више од 20 година на тржишту овог дијела БиХ и током тог периода изградио је снажну позицију захваљујући добро познатим брендовима из властите производње, као што су Перекс, Макс Клин, Хелена, Бејби Кер, Мио Маре и други.

Поред тога, компанија је овлаштени дистрибутер бројних реномираних регионалних брендова, укључујући Пионир, Полимарк, Дуел, Алева, Перфекс, Карнекс, Бонито, Мљекара Шабац, Биона, Алегро и многе друге.

Због све веће потражње како за нашим брендовима, тако и за брендовима које заступамо, појавила се потреба за већим дистрибутивним капацитетима. Због тога смо донијели одлуку о изградњи овог објекта, наводе из компаније.

Нови дистрибутивни центар имат ће око 7.000 метара квадратних и више од 10.000 палетних мјеста, што ће значајно унаприједити логистичке могућности фирме.

По завршетку пројекта планирано је и отварање 20 нових радних мјеста.

"Дугорочни планови укључују наставак ширења дистрибутивне мреже, али и нове инвестиције у проширење производних капацитета и развој постојећих асортимана", истичу из Дуката.

