Три брата открила богатство у поткровљу

Извор:

АТВ

22.11.2025

16:29

Три брата открила богатство у поткровљу
Фото: Pixabay

Док су прошлог Божића чистили таван своје преминуле мајке у Калифорнији, тројица браће дошли су до открића које им је промијенило живот: испод гомиле блиједих новина пронашли су један од првих стрипова о Супермену икада направљених.

Оригинални примјерак првог издања из јуна 1939. о пустоловинама Човјека од челика био је у изванредно очуваном стању. Сада је постао најскупљи стрип икада продат, достигавши 9,12 милиона долара на аукцији.

Купус-270925

Здравље

Ови људи не би требало да једу кисели купус

Херитиџ Аукшнс из Тексаса, која је организовала продају у четвртак, назвала га је “врхунцем сакупљања стрипова”.

Браћа су 2024. пронашла шест стрипова, укључујући Супермен #1, у тавану, испод гомиле новина у картонској кутији прекривеној паучином, наводи Херитиџ.

Сачекали су неколико мјесеци прије него што су контактирали аукцијску кућу, али када су то учинили, потпредсједник Херитиџа Лон Ален посјетио их је у Сан Франциску у року од неколико дана.

"Браћа, која су одлучила да не откривају своја имена, имају између 50 и 60 година, а њихова им мајка увијек говорила да има вриједну колекцију стрипова, али им је никада није показала", рекао је Ален.

Њихова мајка чувала је стрипове још откако су их она и њен брат куповали између Велике депресије и почетка Другог свјетског рата, наводи Херитиџ.

Судар-Трново

Хроника

Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену

Ален је додао да је хладна клима сјеверне Калифорније била савршена за очување старог папира.

То је помогло да ЦГЦ, велика независна служба за оцјену стрипова, овом примјерку Супермен #1 додијели оцјену 9.0 на скали од 10, надмашивши претходни рекорд од 8.5. А с продајном цијеном већом од девет милиона долара, укључујући премију за купца, Супермен #1 је лако надмашио претходни најскупљи стрип икада продат за три милиона долара.

Екшн Комикс Но. 1, дјело из 1938. које је први пут представило Супермена, продато је прошле године за 6 милиона долара. Најмлађи брат рекао је у саопштењу за јавност аукцијске куће да је кутија остала заборављена у задњем дијелу тавана.

