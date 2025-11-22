Logo

Ови људи не би требало да једу кисели купус

22.11.2025

16:19

Фото: Unsplash

Кисели купус без сумње је много користан, али ако болујете од повишеног крвног притиска и вишка воде у организму, можете да имате већих проблема ако једете кисели купус.

Кисели купус јача имунитет и има бројна друга корисна својства. Нарочито је користан током сезоне прехлада и респираторних инфекција. Сви стручњаци препоручују да се једе јер је крцат витамином Ц и помаже да ојачате имунитет.

За кисељење купуса користи се велика количина соли, а то није здраво, поготово што се послије јела пије велика количина воде.

Када се у организам уноси велика количина соли особа може да оболи од повећања крвног притиска. Со у организму постаје оптерећење за бубреге, таложи се у зглобовима и крвним судовима. Због соли, вишак течности се задржава и тешко избацује, а со ремети однос калијума и натријума, па утиче на грчење мишића поготово око врата и кичме.

Ако се већ конзумира кисели купус, требало би потпуно избацити со из других намирница и оброка.

Немир у рукама и ногама често се јавља као посљедица неравнотеже калијума и натријума, које доноси превише соли. Све више истраживања указују и на повезаност употребе соли у исхрани и појави неких врста рака. Со се са киселог купуса не уклања потпуно чак ни прањем листова прије употребе.

Дакле, са киселим купусом, који је без сумње користан, ипак треба бити опрезан, преноси "Еспресо".

