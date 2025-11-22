Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену

Извор:
22.11.2025
На магистралном путу Сарајево-Трново дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.
Полиција на терену обавља увиђај.
Подсјећамо, данас су се попријечила на овој дионици пута попријечила три дампера због чега је саобраћај био тотално обустављен.
Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка
Јак снијег који током ноћи и јутра пада у Српској отежава саобраћај па се возачи позивају на опрез.
