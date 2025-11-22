Logo

Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену

АТВ

22.11.2025

16:16

Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену
Фото: АТВ

На магистралном путу Сарајево-Трново дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Полиција на терену обавља увиђај.

Подсјећамо, данас су се попријечила на овој дионици пута попријечила три дампера због чега је саобраћај био тотално обустављен.

snijeg rumunija

Регион

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

Јак снијег који током ноћи и јутра пада у Српској отежава саобраћај па се возачи позивају на опрез.

Саобраћајна незгода

Снијег

