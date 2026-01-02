Logo
Прошла година најтоплија у Британији у историји мјерења

СРНА

02.01.2026

21:31

У Великој Британији је 2025. година била најтоплија и најсунчанија годину у историји мјерења, надмашивши претходни максимум забиљежен 2022. године, јер су системи високог притиска и необично топла мора подигли температуру, саопштила је Национална метеоролошка служба.

Према подацима Метеоролошке службе, просјечна годишња температура била је 10,09 степени Целзијуса, што је више од просјека од 10,03 степени Целзијуса за 2022. годину и то је тек друга година од почетка детаљних евиденција 1884. године да је просјечна годишња температура прешла 10 степени Целзијуса.

У саопштењу се наводи да је очитавање, такође, сврстало четири од посљедњих пет година међу пет најтоплије од 1884. године, што је показатељ колико се брзо клима мијења.

"Иако то не значи да ће свака година бити најтоплија у историји, из наших метеоролошких посматрања и климатских модела је јасно да глобално загријавање изазвано људским дјеловањем утиче на климу у Великој Британији", рекао је Марк Мекарти, шеф одјељења за климатску атрибуцију у Метеоролошкој служби.

Свих 10 најтоплијих година догодило се у посљедње двије деценије, а од почетка 21. вијека, рекорд за просјечну годишњу температуру у Великој Британији је постављен шест пута – 2002., 2003., 2006., 2014., 2022. и сада 2025. године.

Подаци се поклапају са глобалним трендовима, а Свјетска метеоролошка организација је 2025. године саопштила да је посљедњих 10 година било 10 најтоплијих откако се воде евиденције.

Служба ЕУ за климатске промјене "Коперникус" предвидјела је да ће 2025. бити друга или трећа најтоплија година у свијету, јер су екстремни временски услови наставили да погађају регионе широм свијета.

Глобално гледано, 2024. година је била најтоплија година у историји, као и најтоплија за Европу - континент који се најбрже загријава на планети.

Тагови:

Велика Британија

vrućina

