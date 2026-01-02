Logo
Минић: Живјеће огњишта - од дивне Требишњице до поносне Уне

Извор:

СРНА

02.01.2026

14:20

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће живјети огњишта - од дивне Требишњице до поносне Уне, свуда гдје има Срба.

"Бранили смо своја огњишта у рату, градили их у миру. Живјећемо на њима и живјеће огњишта од дивне Требишњнице до поносне Уне, свуда гдје нас има", написао је Минић на платформи "Икс".

Уочи обиљежавања 9. јануара, Дана Републике Српске, широм Српске постављени су билборди са слоганом овогодишње прославе "Живјеће огњиште".

Саво Минић

Република Српска

Минић: Волио бих да су млади гласнији

Од Требиња до Новог Града ова порука видљива је у свим локалним заједницама и на путним правцима као симбол заједништва и трајања Републике Српске.

Постављање билборда представља дио јединствене визуелне кампање којом Република Српска и њене институције обиљежавају Дан Републике.

Елмедин Конаковић

Република Српска

Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

Слоган "Живјеће огњиште" није само визуелна порука, већ снажан симбол дубоко укоријењен у традицији и идентитету српског народа. Он говори о дому, породици и простору на којем се живи и остаје.

Тагови:

Саво Минић

slogan

9. јануар - Дан Републике Српске

