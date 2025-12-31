Минић: Волио бих да су млади гласнији

Поручио је ово у новогодишњем интервјуу "Гласу Српске" предсједник Владе Републике Српске Саво Минић који признаје да, од када је изабран на ову функцију, све мање времена има да ужива у лову који је његова велика љубав.

Премијер је у разговору за Глас Српске причао и о људима који су му најважнији, данима који се не завршавају радним временом, младима које жели да види код куће и плановима за наредни период. Пожелио је да све оне "мале ствари", које доносе срећу, испуне сваку кућу у Републици Српској.

На питање која одлука у политичкој каријери му је била најтежа и зашто, Минић је навео да још није био у таквој ситуацији да би неку од одлука окарактерисао као политички судбоносну.

- Сваку ситуацију у којој треба да донесем одлуку сагледам из више углова - рекао је он и додао да када је ријеч о његовој визији Републике Српске да је она прије свега, наша отаџбина. Мјесто које заједнички сви морамо правити бољим. Ако би свако од нас ујутро, кад устане, прво помислио шта данас може добро да уради, вјерујем да би нам свима било боље - рекао је он.

Поручио је да је све и један човјек у Републици, предмет његовог интересовања и да је то његов фокус.

- Свака несрећа која нам се деси, мене погоди, а лијепа вијест усрећи. Ако сте овим питањем мислили на вријеме кад нисам на послу, посљедњих мјесеци скоро да га нема. Ја заправо живим свој посао, обавезе на овој позицији су константне, али увијек има простора за тренутке који испуњавају, а то је сваки успјех који Република Српска направи - навео је он.

Нагласио је да би волио да су млади гласнији, да их боље чујемо.

- Знам да имамо добре ђаке, студенте, спортисте, такмичаре у безброј категорија и боли ме кад чујем да је неко такав отишао да тражи посао негдје у иностранству. Млади људи су наша будућност и морамо им посветити пажњу. За сљедећу годину је планиран низ пронаталитетних политика, тамо гдје имамо младе брачне парове, а ово се односи првенствено на оне који су одлучили да живе на селу, циљ је обезбиједити инфраструктуру да их задржимо, и ту је још низ мјера - поручио је он.

Навео је да сада кад је премијер не стиже да ужива у лову, који толико воли

- То исконско враћање у природу и дружење са ловцима ми тренутно највише недостаје - рекао је он.

Када је ријеч о саставу Владу на чијем је челу и која је обиљежила сто дана рада, Минић је навео да су министри су испунили велику већину планираног.

- И урадили смо то веома транспарентно. Документ о планираном био је јавно доступан на сајту Владе Републике Српске, мијењао се у складу са реализованим активностима, а на крају смо представили сумиране резултате. Ево, позвао сам и медије да прате рад министарстава, дали смо и вама све алате и за критику и за одобравање. Не видим да је било пуно критика, тако да, задовољан сам. Радило се, како сам и најавио, "пуним гасом" и то је добро, али у наредном периоду очекујем још више рада и још боље резултате - каже Минић.

Истакао је да ће највећи фокус Владе Српске у 2026. години подизање стандарда који треба да осјете грађани.

- Посветићемо се људима како бисмо их сачували у Републици Српској. А Српска улази у велики инвестициони циклус. Планирамо пројекте у вриједности од 4,5 милијарди марака. Од прољећа, као што смо најавили, Република Српска ће бити велико градилиште. Када је ријеч о путној инфраструктури, рехабилитоваћемо више од 300 километара регионалних и магистралних путева као и више од 35 километара заобилазница. Оно чиме сам посебно задовољан јесте заступљеност свих дијелова Републике Српске од Новог Града до Бијељине и од Бијељине до Требиња. Надам се рјешењима у области енергетике, промјенама у јавним предузећима и свакако једној политички стабилнијој години, што би нам омогућило економски напредак - навео је он.

Поручио је да се треба вратити правим вриједностима, управо оним које су у духу празника који нам стижу.

- Мир, божићне радости, породичне вриједности, осмјеси, емпатија, све оне "мале ствари" које доносе срећу желим да испуне сваки дом у Српској. Не само током празника него да трају током цијеле године. Желим срећну Српску - рекао је Минић.

Када је ријеч о најави да би просјечна плата у Републици Српској требало да достигне износ од 1.000 евра, односно 2.000 марака, премијер је рекао да су до сада учинили све планирано.

- Радићемо предано да стигнемо и на тај циљ. Моја жеља је и да премашимо тај циљ - рекао је он.