Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

30.12.2025
20:34
Коментари:0
Од сарајевског суда БиХ се могу очекивати само одлуке које су неправедне и које су антисрпске, па је таква и ова, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић за РТРС, коментаришући одлуку Суда БиХ којом се одбија жалба СНСД-а на понављање избора на 136 бирачких мјеста.
- Оно што смо говорили од почетка, поднијећемо жалбу, али не очекујемо наравно да ће она у сарајевском суду бити уважена. ЦИК, Суд БиХ, Кристијан Шмит, опозиција Републике Српске су дио једног тима који раде заједно на рушењу народне воље у Републици Српској - додаје Ковачевић, истичући да се то потврђује од догађаја до догађаја.
Ковачевић је упитао, како очекивати од Суда БиХ, који је по налогу Кристијана Шмита водио нелегални и неуставни процес против /лидера СНСД-а/ Милорада Додика, отео мандат предсједника Републике, да би дошло до ових ибора, те да сада буде праведан и призна да је кандидат Додика побиједио на тим истим изборима.
- Наша једина очекивања иду према народу Републике Српске. То је једино мјесто гдје ми знамо да смо сигурни и знамо да ће народ Републике Српске и овај пут, управо против и Кристијана Шмита, и Суда и Тужилаштва БиХ, антисрпских и против опозиције из Републике Српске, одабрати Републику Српску и одабрати Синишу Карана. То ће бити највећа побједа - додаје је Ковачевић.
