Logo
Large banner

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

30.12.2025

20:34

Коментари:

0
Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати
Фото: АТВ/ Бранко Јовић

Од сарајевског суда БиХ се могу очекивати само одлуке које су неправедне и које су антисрпске, па је таква и ова, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић за РТРС, коментаришући одлуку Суда БиХ којом се одбија жалба СНСД-а на понављање избора на 136 бирачких мјеста.

- Оно што смо говорили од почетка, поднијећемо жалбу, али не очекујемо наравно да ће она у сарајевском суду бити уважена. ЦИК, Суд БиХ, Кристијан Шмит, опозиција Републике Српске су дио једног тима који раде заједно на рушењу народне воље у Републици Српској - додаје Ковачевић, истичући да се то потврђује од догађаја до догађаја.

Ковачевић је упитао, како очекивати од Суда БиХ, који је по налогу Кристијана Шмита водио нелегални и неуставни процес против /лидера СНСД-а/ Милорада Додика, отео мандат предсједника Републике, да би дошло до ових ибора, те да сада буде праведан и призна да је кандидат Додика побиједио на тим истим изборима.

- Наша једина очекивања иду према народу Републике Српске. То је једино мјесто гдје ми знамо да смо сигурни и знамо да ће народ Републике Српске и овај пут, управо против и Кристијана Шмита, и Суда и Тужилаштва БиХ, антисрпских и против опозиције из Републике Српске, одабрати Републику Српску и одабрати Синишу Карана. То ће бити највећа побједа - додаје је Ковачевић.

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Република Српска

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

14 мин

1
Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Република Српска

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

48 мин

0
Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

Република Српска

Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

1 ч

0
Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

Република Српска

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner