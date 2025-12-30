Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

Извор:
Директор Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске, Радован Вишковић и директор компаније "Чајнаоверсиз", Ли Ганг потписали су уговор о градњи дионице ауто-пута од Бијељине до Брчког, у дужини од 17 километара и укупне вриједности 274 милиона КМ без ПДВ.
Ово је велики дан за Републику Српску и за ''Путеве'' јер је потписан још један пројекат који радимо са кинеским партнерима. То је, са претходним уговорима, око милијарду марака инвестиције за аутопутеве у Српској, поручено је из јавног предузећа Аутопутеви Српске.
''Дионица дионица ауто-пута од Бијељине до Брчког, у дужини од 17 километара, процијењена вриједност 274 милиона КМ без ПДВ. Само прије седам дана потписан је финансијски уговор за дионицу ауто - пута од Вукосавља до Брчког који оквирно кошта око 650 милиона КМ без ПДВ-а што значи да смо са кинеским партнерима постигли два веома важна споразума'', казао је Радован Вишкови., в.д. директора ЈП Аутопутеви Српске.
Пројектом је предвиђена изградња двије коловозне траке са раздијелним појасом, од којих свака има по двије возне и једну зауставну траку. Кинески партнери кажу да ће увијек подржати добре пројекте и да ће изградња аутопута Брчко Бијељина донијети свима корист.
''Превод 02,05 аутопут Брчко Бијељина је пројекат од стратешког значаја за РС. Његова изградња ће додатно подстаћи регионални и економски развој и саобраћајну повезаност што ће грађанима допринијети ефикасније путовање а истовремено имаће значај за локални и економски развој 02,22 02,44данас је важан дан када ЈП Аутопутеви и кинеске банке потписују уговор о кредиту што означава да пројекат ускоро улази у фазу имплементације и остварује синергију између кинеских уговарања послова и фин услуга у иностранству'', рекао је директор компаније ''Чајнаоверсиз“, Ли Ганг.
У оквиру пројекта, биће изграђена и петља у облику трубе, са наплатном станицом у зони границе Брчко дистрикта. Поред тога, у плану је и изградња петље у облику троугла у насељу Љељенча, за везу са трасом брзог пута Бијељина – Соколац. Рок за завршетак изградње аутопута Брчко Бијељина је 60 мјесеци, односно 5 година.
