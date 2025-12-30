Logo
Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко

АТВ

30.12.2025

19:30

0
Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко
Фото: РТРС

Директор Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске, Радован Вишковић и директор компаније "Чајнаоверсиз", Ли Ганг потписали су уговор о градњи дионице ауто-пута од Бијељине до Брчког, у дужини од 17 километара и укупне вриједности 274 милиона КМ без ПДВ.

Ово је велики дан за Републику Српску и за ''Путеве'' јер је потписан још један пројекат који радимо са кинеским партнерима. То је, са претходним уговорима, око милијарду марака инвестиције за аутопутеве у Српској, поручено је из јавног предузећа Аутопутеви Српске.

''Дионица дионица ауто-пута од Бијељине до Брчког, у дужини од 17 километара, процијењена вриједност 274 милиона КМ без ПДВ. Само прије седам дана потписан је финансијски уговор за дионицу ауто - пута од Вукосавља до Брчког који оквирно кошта око 650 милиона КМ без ПДВ-а што значи да смо са кинеским партнерима постигли два веома важна споразума'', казао је Радован Вишкови., в.д. директора ЈП Аутопутеви Српске.

удес друговићи

Хроника

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

Пројектом је предвиђена изградња двије коловозне траке са раздијелним појасом, од којих свака има по двије возне и једну зауставну траку. Кинески партнери кажу да ће увијек подржати добре пројекте и да ће изградња аутопута Брчко Бијељина донијети свима корист.

''Превод 02,05 аутопут Брчко Бијељина је пројекат од стратешког значаја за РС. Његова изградња ће додатно подстаћи регионални и економски развој и саобраћајну повезаност што ће грађанима допринијети ефикасније путовање а истовремено имаће значај за локални и економски развој 02,22 02,44данас је важан дан када ЈП Аутопутеви и кинеске банке потписују уговор о кредиту што означава да пројекат ускоро улази у фазу имплементације и остварује синергију између кинеских уговарања послова и фин услуга у иностранству'', рекао је директор компаније ''Чајнаоверсиз“, Ли Ганг.

Елвир Чустовић

Хроника

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

У оквиру пројекта, биће изграђена и петља у облику трубе, са наплатном станицом у зони границе Брчко дистрикта. Поред тога, у плану је и изградња петље у облику троугла у насељу Љељенча, за везу са трасом брзог пута Бијељина – Соколац. Рок за завршетак изградње аутопута Брчко Бијељина је 60 мјесеци, односно 5 година.

Радован Вишковић

potpisan sporazum

Autoputevi RS

