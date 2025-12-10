Будући саобраћајци из Теслића у посјети ЦОКС Кладари

Извор:
Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, у оквиру редовне сарадње са струковним школама, било је домаћин ученицима Средње школе „Никола Тесла“ из Теслића, који су посјетили Центар за одржавање и контролу саобраћаја (ЦОКС) у Кладарима, надомак Добоја.
Ријеч је о ученицима саобраћајне струке, смјер техничар друмског саобраћаја и техничар логистике и шпедиције, које је предводила директор школе Сузана Липовчић, дипломирани инжењер саобраћаја.
У име домаћина, госте је поздравио шеф Службе за геодетске послове у Сектору за правне послове предузећа, Петар Петровић, пренијевши им поздраве добродошлице у име в.д. директора предузећа Радована Вишковића, који због раније преузетих обавеза није био у могућности да лично буде домаћин будућим саобраћајцима.
Главни инжењер за безбједност саобраћаја у Сектору за техничке послове Никола Ћопић ученике је укратко упознао са активностима надлежних служби предузећа, посебно у дијелу, који се односи на безбједност свих учесника у саобраћају, првенствено на ауто-путевима у Српској. Он је поновио да су ауто-путеви најбезбједније саобраћајнице, те да на то, највећим дијелом, утиче начин градње, савремена опрема ауто-пута, као и одговарајуће технологије, помоћу којих возачи имају све информације о стању на путу у реалном времену.
Он је позвао будуће колеге да воде рачуна о понашању у саобраћају, упозоривши да само секунда непажње неком може да преокрене живот из коријена или, у најгорем случају, да га потпуно угаси. По броју смртних случајева, навео је даље Ћопић, саобраћај се нашао врло високо на листи „пандемија савременог времена“, коју води и ажурира Свјетска здравствена организација.
Инжењер за управљање и надзор саобраћаја у ЦОКС Кладари Вили Петровић ученицима је укратко представио рад и функционисање овог центра, подсјетивши да исти такав центар постоји и у Лакташима, из којег се надзире комплетан ауто-пут Градишка – Бања Лука и дио ауто-пута „9. јануар“ од Бање Луке до Прњавора. Петровић је нагласио да ЦОКС Кладари „покрива“ дионоцу „9. јануара“ од Прњавора до Кладара, као и дио Коридора Пет ц.
Према његовим ријечима, оба ЦОКС раде по строго дефинисаним правилима и процедурама, којима је јасно прописана надлежност и начин дјеловања у свакој ситуацији на терену.
Посјета је обухватила презентације, обилазак оперативне сале, комуникационог центра, техничких система и возила за одржавање. Ученици су активно учествовали у дискусији постављајући питања о раду и безбједности на ауто-путевима.
