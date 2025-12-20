Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Извор:
АТВ
20.12.2025
15:07
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић оптужио је министра Зорана Стевановића да се може похвалити колико је година "прождирао“ буџет, преко Зворника и свега онога што се тамо назива пословањем, а што у стварности личи на организовани криминал.
Он је прозвао Стевановића који се некада хвалио колико сарми може појести.
"Видим да се тренутно бави Бањалуком. Добро је, нека зна да ћемо се и ми ускоро позабавити њим“, рекао је Станивуковић.
Он је додао да ће, када им народ за десет мјесеци укаже повјерење, стићи и до Зворника.
Бања Лука
Оптужбе на рачун Града Бањалука: Дугује нам стотине хиљада КМ
"Када нам народ за десет мјесеци укаже повјерење, стићи ћемо и до Зворника, да преиспитамо Алумину, изборне крађе, али и то како његов ортак, Гоци Павловић, редом купује све што се купити може у Републици Српској“, поручио је Станивуковић.
"Доћи ће вријеме када ће престати да ‘прождире’ буџет Републике Српске, а до тада, нека током празника поједе још коју сарму. Апетит му, очигледно, никад није био проблем", закључио је Стевановић.
Бања Лука
1 ч0
Сцена
57 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
30 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
12
15
12
15
07
15
02
Тренутно на програму