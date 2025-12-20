Logo
Large banner

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Извор:

АТВ

20.12.2025

15:07

Коментари:

0
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић оптужио је министра Зорана Стевановића да се може похвалити колико је година "прождирао“ буџет, преко Зворника и свега онога што се тамо назива пословањем, а што у стварности личи на организовани криминал.

Он је прозвао Стевановића који се некада хвалио колико сарми може појести.

"Видим да се тренутно бави Бањалуком. Добро је, нека зна да ћемо се и ми ускоро позабавити њим“, рекао је Станивуковић.

Он је додао да ће, када им народ за десет мјесеци укаже повјерење, стићи и до Зворника.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Оптужбе на рачун Града Бањалука: Дугује нам стотине хиљада КМ

"Када нам народ за десет мјесеци укаже повјерење, стићи ћемо и до Зворника, да преиспитамо Алумину, изборне крађе, али и то како његов ортак, Гоци Павловић, редом купује све што се купити може у Републици Српској“, поручио је Станивуковић.

"Доћи ће вријеме када ће престати да ‘прождире’ буџет Републике Српске, а до тада, нека током празника поједе још коју сарму. Апетит му, очигледно, никад није био проблем", закључио је Стевановић.

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

Zoran Stevanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пречишћавач ваздуха

Бања Лука

Бањалучани масовно траже спас у једном производу

1 ч

0
Наташа Беквалац о мушкарцима из Бањалуке: "Баш страва"

Сцена

Наташа Беквалац о мушкарцима из Бањалуке: "Баш страва"

57 мин

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

1 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све

2 ч

0

Више из рубрике

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Република Српска

Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

30 мин

0
ПДП

Република Српска

Црнадак: Високи функционери из ПДП-а не подржавају Станивуковићев покрет

1 ч

0
Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

Република Српска

Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

2 ч

1
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

15

12

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

15

12

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

15

07

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

15

02

Лопови украли Наполеонов златни прстен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner