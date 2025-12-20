Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

Извор:
Била је ово добра недјеља за Републику Српску, навео је лидер СНСД Милорад Додик.
"Срђан Јолић, ученик Електротехничке школе у Бањалуци, освојио је друго мјесто на такмичењу у Русији у конкуренцији 287 учесника. Млади пливач Вања Квочка био је први у трци на 200 метара на Oтвореном првенству Холандије", истакао је Додик.
Додаје и да је у Српској рођено 120 беба.
"Отворене су нове просторије вртића у Мркоњић Граду. Исплаћена су социјална давања и накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите. Усвојен је буџет за наредну годину, који ће омогућити значајно побољшање материјалног статуса борачке популације и повећање плата у просвјети и државној управи", указао је Додик.
Он је истакао да "све то заједно говори једну ствар: Република Српска живи, расте и има будућност".
"Док имамо овакву дjецу и овакве људе и снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос", закључио је Додик.
