Logo
Large banner

Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

Извор:

АТВ

20.12.2025

13:00

Коментари:

1
Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос
Фото: АТВ

Била је ово добра недјеља за Републику Српску, навео је лидер СНСД Милорад Додик.

"Срђан Јолић, ученик Електротехничке школе у Бањалуци, освојио је друго мјесто на такмичењу у Русији у конкуренцији 287 учесника. Млади пливач Вања Квочка био је први у трци на 200 метара на Oтвореном првенству Холандије", истакао је Додик.

Додаје и да је у Српској рођено 120 беба.

"Отворене су нове просторије вртића у Мркоњић Граду. Исплаћена су социјална давања и накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите. Усвојен је буџет за наредну годину, који ће омогућити значајно побољшање материјалног статуса борачке популације и повећање плата у просвјети и државној управи", указао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Он је истакао да "све то заједно говори једну ствар: Република Српска живи, расте и има будућност".

"Док имамо овакву дjецу и овакве људе и снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос", закључио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

3 ч

0
Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

3 ч

8
Стевановић: Српска мора имати модерну и сигурну саобраћајну инфраструктуру

Република Српска

Стевановић: Српска мора имати модерну и сигурну саобраћајну инфраструктуру

5 ч

2
Нема поновног бројања, нити понављања избора

Република Српска

Нема поновног бројања, нити понављања избора

20 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

15

12

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

15

12

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

15

07

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

15

02

Лопови украли Наполеонов златни прстен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner