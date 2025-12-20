Logo
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

20.12.2025

12:12

Фото: Уступљена фотографија

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 18.477 особа.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

S ljubavlju hrabrim srcima

