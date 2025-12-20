Стевановић: Српска мора имати модерну и сигурну саобраћајну инфраструктуру

Извор:
У првих 100 дана рада Владе остварен је знатан напредак у изградњи путева. Интензивирана изградња дионица ауто-путева Рача-Бијељина, Бањалука-Приједор, Брчко-Бијељина и Вукосавље-Брчко. Ради се на реализацији више од 300 километара регионалних и магистралних путева.
Министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић изјавио је да Република Српска мора имати модерну, сигурну и функционалну саобраћајну инфраструктуру и истакао изградњу дионица ауто-путева, више од 300 путних праваца и преко 35 километара обилазница.
"То је снажан инвестициони циклус који показује опредијељеност Владе и Министарства да улаже у модерну, безбједну и функционалну путну инфраструктуру", изјавио је Стевановић у интервјуу Срни поводом 100 дана рада Владе.
Стевановић је нагласио да је у периоду од 100 дана ово министарство остварило знатан напредак када је ријеч о изградњи путева, а да је стратешки циљ до краја наредне године отворити сва градилишта у Српској и обезбиједити да раде у пуном интензитету.
"Очекују нас велики пројекти, послови и резултати јер Српска мора имати модерну, сигурну и функционалну саобраћајну инфраструктуру. То је наш задатак, наша одговорност и обећање које испуњавамо од првог дана", рекао је Стевановић.
Нагласио је да ће се наставити радити транспарентно, одговорно, са фокусом на унапређење инфраструктуре и равномјеран развој свих дијелова Републике.
Признао је и да је 100 дана мали период за велике инфраструктурне пројекте, али да је био довољан да се покаже озбиљност, одговорност и јасан правац рада.
"Не желим да се бавим обећањима, већ конкретним рјешењима, а у првих 100 дана смо то недвосмислено доказали. Покренули смо пројекте који су годинама стајали, анализирали цјелокупни ресор и пројекте, отклонили блокаде које су се гомилале и убрзали радове тамо гдје су стајали у мјесту“, рекао је он.
Говорећи о значајнијим пројектима Стевановић је навео да је интензивирана изградња дионица Рача-Бијељина, Бањалука-Приједор, Брчко-Бијељина и Вукосавље-Брчко.
Нагласио је да је на дионици ауто-пута Бањалука-Приједор предато је 96 одсто експроприсаних површина, што омогућава рад готово на цијелој траси.
Он је напоменуо да је дионица ауто-пута Рача-Бијељина стратешки циљ и да представља темељ инфраструктурног повезивања Српске и Србије.
"Темељно пратимо пројекат изградње дионице Бијељина-Рача када је ријеч о динамици извођења радова, отклањању административних, техничких и теренских изазова. Важан корак је издавање грађевинске дозволе, чиме су отклоњене административне препреке и омогућен наставак радова на тој дионици без застоја", рекао је Стевановић.
Он је напоменуо да се чине велики напори у смислу избјегавања ситуације у којој би Српска била приморана да изгради приступну саобраћајницу за мост Рача, намијењену само једнократној употреби.
"Иако је ову околност најавила министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије, због чињенице да та земља брже напредује у изградњи своје дионице, максимално убрзавамо радове на приступној саобраћајници Бијељина-Рача, посебно на дионици мост Рача-граница Србија-БиХ и петља Бродац", појаснио је Стевановић.
Уколико се, каже он, ова дионица заврши планираном динамиком, Република Српска ће покушати да у координацији са Владом Србије и њиховим ресорним министарством одложи отварање дионице Кузмин-Рача, моста Рача и петље Рача-Бродац до септембра наредне године.
"Тиме бисмо избјегли непотребне милионске трошкове за изградњу приступне саобраћајнице мосту Рача, те истовремено омогућили да цијели пројекат буде реализован у складу са стручним стандардима и у интересу свих грађана", објаснио је Стевановић.
Ресорни министар је открио да се ради на реализацији више од 300 километара регионалних и магистралних путева и на преко 35 километара обилазница широм Српске.
Навео је примјер да је у кратком року завршена прва фаза реконструкције брзог пута Клашнице-Бањалука у дужини од шест километара, што је знатно унаприједило безбједност саобраћаја.
"На тој брзој саобраћајници у насељу Трн траје и изградња новог надвожњака, а завршен је и мост у бањалучком насељу Чесма. Ту је Влада преузела посао изградње приступних саобраћајница, радови улазе у завршну фазу и биће готови до краја јануара", рекао је Стевановић.
Додао је и да су отклоњене препреке и створени услови за скорашњи почетак радова на реализацији пројекта кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци.
Он је рекао да су покренуте активности на реализацији пројекта брзе саобраћајнице Бијељина-Зворник, те да посебан значај има спајање те саобраћајнице са ауто-путем Бијељина-Рача, уз други крак преко Павловића моста који ће се повезати са наведеном саобраћајницом.
"О томе смо разговарали са представницима Привредне коморе у Бијељини. Ово ће омогућити бољу повезаност Српске са Србијом и растеретити саобраћај у градском језгру. Укључивање ових праваца у пројектну документацију омогућиће јасно означавање трасе, те олакшати будућу експропријацију и градњу", навео је Стевановић.
Када је ријеч о коридору Пет-це и тунелу Путниково брдо, он је рекао да су на редовним састанцима са учесницима у пројекту јасно истакли да се морају отклонити препреке.
Указао је да постоје одређени технички изазови и потреба за измјеном технологије на појединим локацијама, да та траса пролази кроз Федерацију БиХ, која још није обезбиједила потребну грађевинску дозволу, што узрокује додатна кашњења изван надлежности Српске.
"Упркос томе, интензивиран је рад са извођачима и надзором како би се пројекат убрзао и привео крају. Српска остаје у потпуности посвећена реализацији пројекта и предузима све потребне кораке да се радови наставе", нагласио је Стевановић.
Он је истакао да је у првих 100 дана рада Владе, први пут послије више деценија, коначно ријешен проблем финансирања дионице пута Фоча-Шћепан Поље.
"То је знатан искорак и ово више није обећање, већ конкретан резултат. Сада су средства у потпуности обезбијеђена и пројекат је спреман за реализацију", нагласио је Стевановић.
То, како је појаснио, укључује комплетну реконструкцију критичне дионице, изградњу међудржавног моста на Тари и више од 15 километара приступних путева од Хума ка Броду на Дрини.
"Средства су обезбијеђена кроз финансијски пакет договорен са Свјетском банком и ЕБРД-ом, уз пуну координацију релевантних институција, укључених у пројекат", истакао је Стевановић.
Према његовим ријечима, Херцеговина у смислу изградње и реконструкције путева није запостављена како тврде поједини опозициони посланици.
"Када слушамо њихове изјаве, намеће се наратив да Херцеговина није важна и да се од ње одустаје - што не одговара чињеницама. Током недавне посјете Херцеговини увјерио сам се у стање путне инфраструктуре и у складу са тим најавио реализацију конкретних пројеката и планова што јасно показује да радимо на рјешавању проблематичних дионица", рекао је Стевановић.
Напоменуо је да је у периоду септембар–октобар ове године завршена рехабилитација прометног регионалног пута Билећа-Делеуша.
"Посебно истичем и да су у току радови на првој фази изградње источне обилазнице око Требиња, дионица Алексина Међа-Бањевци. Обилазница ће знатно растеретити и унаприједити безбједност саобраћаја у граду на Требишњици", навео је Стевановић.
Истакао је и да је у припреми реконструкција превоја Жегуља на путу Љубиње-Столац, који је у веома лошем стању, у дужини од 8,5 километара, нагласивши да је то важан пројекат.
"Пројектна документација је завршена, експропријација је у току, а почетак радова планиран је за прољеће 2026. године. У току је и извођење радова и пројектовање за изградњу нове трасе пута Гацко-Фоча, поддионица Тјентиште-Брод на Дрини и моста преко ријеке Дрине", навео је Стевановић.
