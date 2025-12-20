Logo
Америчка војска извела удар "Око соколово"

20.12.2025

08:42

Војни авион
Фото: Pixabay

Сједињене Америчке Државе су објавиле да је њихова војска извела "масовни удар" на мете повезане са терористичком организацијом Исламска држава (ИД) у Сирији, као одговор на смртоносни напад на америчке снаге које су тамо стациониране.

Вашингтон је саопштио да је циљ операције био да се ослаби способност ИД да изводи даље акције и спријече даљи напади на америчко особље.

Амерички министар одбране Пит Хегсет рекао је да је циљ операције, под кодним називом дар "Око соколово", био елиминисање "бораца, инфраструктуре и локација са оружјем" Исламске државе.

Он је навео да је то био директан одговор на напад на америчке снаге који се догодио 13. децембра у Палмири, у Сирији.

Додао је да су мете изабране да би се погодила кључна средства групе, укључујући оперативне капацитете и логистичку подршку.

bijela kuća-11092025

Свијет

Америчке власти објавиле хиљаде докумената о Џефрију Епстину

"Ово није објава рата – то је објава освете", нагласио је Хегсет.

Америчка војска је користила авионе А-10, Ф-16, хеликоптере Апач и ХИМАРС, док су јордански Ф-16 такође пружили подршку, рекао је званичник Пентагона за "НБЦ њуз".

Очекује се да ће удари трајати неколико недјеља или до мјесец дана, према ријечима два званичника, наводи америчка телевизија.

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је раније да ће Сједињене Америчке Државе узвратити на нападе ИД у Сирији, који су резултирали смрћу америчких грађана.

Америка

napad

