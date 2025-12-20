Путин открио услов за престанак војних операција

20.12.2025
Војна операција у Украјини – 1.395. дан. Шеф кијевске делегације Рустем Умеров рекао је да украјински мировни преговарачи започињу нову рунду разговора са америчким тимом о предлозима за окончање рата.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да неће бити нових специјалних војних операција уколико западне земље буду показивале поштовање према Москви.
Специјални представник предсједника Руске Федерације и генерални директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев објавио је да је на путу за Мајами.
"На путу за Мајами. Док се ратни хушкачи боре да поткопају амерички мировни план за Украјину, подсјетио сам се овог видеа са мог претходног путовања - свјетлост се пробија кроз олујне облаке", рекао је Дмитријев.
Амерички лист Политико објавио да се очекује да ће се руска и америчка делегација састати у Мајамију овог викенда како би разговарале о решавању сукоба у Украјини.
Амерички секретар Марко Рубио изјавио је да би могао да присуствује делу разговора о Украјини који ће се одржати у суботу у Мајамију.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да је ситуација на фронту тешка и компликована и да се повећава број руских снага.
"Руса је све више и више, све је теже. Стигао сам у Купјанск, ситуација је била заиста тешка. Линија фронта је била веома близу. Међутим, наше оружане снаге контролишу Купјанск", рекао је Зеленски, коментаришући недавну посјету Купјанску, који је стратешка мета руске војске.
Зеленски је, такође, признао да руске трупе "врше притисак".
"Свакако могу да униште једно село, друго. Могу да уђу. Учинићемо све да спасемо животе наших војника, јер изнад свега морамо имати оружану силу. То не значи да смо спремни да се предамо", рекао је Зеленски.
Према његовим речима, Украјина има проблема са доступношћу одређених врста ракета, посебно ПВО, "из различитих разлога, укључујући кашњења у испоруци".
Зеленски је 12. септембра посјетио Купјански правац.
Званичник Службе безбједности Украјине изјавио је да су украјински дронови први пут погодили руски танкер у Средоземном мору.
Мировни преговарачи Украјине и САД започињу нову рунду разговора о предлозима за окончање рата, рекао је шеф кијевске делегације Рустем Умеров.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да се Москва сагласила са мировним предлогом америчког предсједника Доналда Трампа и да је сљедећи корак сада на Украјини и њеним западним савезницима.
Путин је нагласио да неће бити нових специјалних војних операција уколико западне земље буду показивале поштовање према Москви.
Украјина има сазнања о тачним локацијама на територији Белорусије на којима ће бити распоређен руски ракетни систем "орешник" и те информације прослеђује својим партнерима, изјавио је предсједник Украјине Володимир Зеленски.
Европска унија одлучила је да Украјини пружи 90 милијарди евра финансијске подршке за период 2026-2027. године, за сада без коришћења руских замрзнутих средстава.
