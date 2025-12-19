Logo
Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко

19.12.2025

12:36

Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко
Фото: pexels

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас 3.280.433,41 КМ за 2.712 корисника подстицаја по основу премије за млијеко за мјесец октобар 2025. године.

Са данашњом исплатом износ исплаћених обавеза по основу премије за млијеко у 2025. години износи 31.426.000 КМ.

Тагови:

Подстицаји

Млијеко

