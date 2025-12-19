Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко

19.12.2025
12:36
Коментари:0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас 3.280.433,41 КМ за 2.712 корисника подстицаја по основу премије за млијеко за мјесец октобар 2025. године.
Са данашњом исплатом износ исплаћених обавеза по основу премије за млијеко у 2025. години износи 31.426.000 КМ.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
15 ч5
Најновије
Најчитаније
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Тренутно на програму