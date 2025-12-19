Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

19.12.2025
16:19
Коментари:0
Подржаћу иницијативу да се од наредне године додијели посебан статус радницима и васпитачима у Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског старања "Рада Врањешевић" у Бањалуци, с обзиром на тежину посла и одговорност коју носе, рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.
"Они су дјеци посвећени у потпуности, они су њихови васпитачи. Измијенићемо закон и обезбиједити статус на приједлог овог Дома и ја ћу то подржати. Влада и друге институције обезбиједиће реализацију", рекао је Додик, који је присуствовао свечаности у Дому поводом дана и крсне славе ове установе Никољдана.
Истакао је да ће за унутрашње уређење Дома бити обезбијеђено 100.000 КМ за, те додао да је у току вањско уређење зграде.
Свијет
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена
Навео је да му је приредба штићеника Дома била пуна емоција, те да је видио како дјеца уче и раде.
"Васпитачи брину о дјеци без родитеља. Напуштена дјеца морају да буду брига државе и људи који овдје раде. Ми морамо да обезбиједимо добре услове и замјенски дом који су изгубили из различитих разлога", рекао је Додик.
Директор Дома Даријана Кецман захвалила је Додику за подршку овој установи.
"Показали сте како држава и институције треба да брину о дјеци, али и о штићеницима овога дома", рекла је Кецманова.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
16
32
16
29
16
20
16
19
16
15
Тренутно на програму