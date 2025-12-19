Logo
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена

Извор:

СРНА

19.12.2025

15:11

Коментари:

1
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да види Русију за 200 година као високообразовану и технолошки развијену земљу.

"Уз помоћ тих технологија, Русија ће рјешавати све задатке у области економије, здравствене заштите, социјалне политике и живјеће у условима просперитета и на бази консензуса са свима у свијету", навео је Путин.

Фудбал

Гвадриола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

На питање у шта треба вјеровати, Путин је рекао да вјерује у Бога, који је са руским народом и који никада неће напустити Русију.

Питање о технолошком и образовном развоју Русије било једно од посљедњих која су Путину постављена на годишњој конференцији за новинаре, преноси "Спутњик".

Таг:

Владимир Путин

Коментари (1)
