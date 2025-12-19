Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена

Извор:
СРНА
19.12.2025
15:11
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да види Русију за 200 година као високообразовану и технолошки развијену земљу.
"Уз помоћ тих технологија, Русија ће рјешавати све задатке у области економије, здравствене заштите, социјалне политике и живјеће у условима просперитета и на бази консензуса са свима у свијету", навео је Путин.
На питање у шта треба вјеровати, Путин је рекао да вјерује у Бога, који је са руским народом и који никада неће напустити Русију.
Питање о технолошком и образовном развоју Русије било једно од посљедњих која су Путину постављена на годишњој конференцији за новинаре, преноси "Спутњик".
