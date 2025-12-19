Logo
Large banner

Орбан: Њемачка се спрема за рат

Извор:

Танјуг

19.12.2025

14:50

Коментари:

1
Орбан: Њемачка се спрема за рат
Фото: Tanjug/AP

Виктор Орбан изјавио да Мађарска мора да остане ван рата, уз поруку да се његова земља не смије увући у сукоб у тренутку када, како је навео, Њемачка иде ка рату.

Према његовим ријечима, право вета у ЕУ је "важно и корисно" и без њега не би имало смисла да Мађарска буде чланица Европске уније.

Обраћајући се новинарима након самита Европске уније у Бриселу, Орбан је рекао да Европска народна партија (ЕПП) сноси посебну одговорност, оцијенивши да је ријеч о "водећој ратној странци", у којој су, према његовим ријечима, укоријењени главни проблеми.

Орбан је истакао да је ЕПП суштински њемачка политичка структура и додао да у Њемачкој предстоје избори, али само на регионалном нивоу, због чега су, како је навео, шансе да победи "проруски, односно мировни табор" изузетно мале, преноси МТИ.

Говорећи о финансијској помоћи Украјини, Орбан је навео да му је током самита пало на памет да уложи вето на заједнички зајам ЕУ за Украјину, будући да је за измјене буџета потребна једногласност чланица.

hitrou aerodrom 1

Свијет

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

Он је додао да се о том питању консултовао са, како је рекао, "великим играчима", али је закључио да Мађарска не може себи да приушти да се у једном тренутку суочи са свим великим проратним европским државама као директним непријатељима.

"Нисмо могли да дозволимо да нам истовремено на груди стану чизме Њемачке, Француске и Италије", рекао је Орбан, додајући да је Мађарска зато била принуђена да се задовољи мањим циљем.

"Циљ је био да останемо ван тог зајма и у томе смо успјели", нагласио је мађарски премијер.

Орбан је у Бриселу изјавио и да је право вета "важно и корисно овлашћење, без којег нема смисла да Мађарска буде чланица Европске уније".

"Ако се државама чланицама одузме право вета када је ријеч о кључним питањима, Европска унија ће постати империја. То за мене и за Мађаре није само питање суверенитета, већ и економско питање", закључио је Орбан.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Свијет

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

1 д

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

1 д

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против

1 д

0
Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Свијет

Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

1 д

0

Више из рубрике

Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином

Свијет

Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином

1 ч

0
Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора

Свијет

Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора

2 ч

0
Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

Свијет

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

2 ч

0
Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева

Свијет

Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

16

29

Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

16

20

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

16

19

Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

16

15

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner