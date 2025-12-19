Орбан: Њемачка се спрема за рат

Извор:
Танјуг
19.12.2025
14:50
Виктор Орбан изјавио да Мађарска мора да остане ван рата, уз поруку да се његова земља не смије увући у сукоб у тренутку када, како је навео, Њемачка иде ка рату.
Према његовим ријечима, право вета у ЕУ је "важно и корисно" и без њега не би имало смисла да Мађарска буде чланица Европске уније.
Обраћајући се новинарима након самита Европске уније у Бриселу, Орбан је рекао да Европска народна партија (ЕПП) сноси посебну одговорност, оцијенивши да је ријеч о "водећој ратној странци", у којој су, према његовим ријечима, укоријењени главни проблеми.
Орбан је истакао да је ЕПП суштински њемачка политичка структура и додао да у Њемачкој предстоје избори, али само на регионалном нивоу, због чега су, како је навео, шансе да победи "проруски, односно мировни табор" изузетно мале, преноси МТИ.
Говорећи о финансијској помоћи Украјини, Орбан је навео да му је током самита пало на памет да уложи вето на заједнички зајам ЕУ за Украјину, будући да је за измјене буџета потребна једногласност чланица.
Свијет
Он је додао да се о том питању консултовао са, како је рекао, "великим играчима", али је закључио да Мађарска не може себи да приушти да се у једном тренутку суочи са свим великим проратним европским државама као директним непријатељима.
"Нисмо могли да дозволимо да нам истовремено на груди стану чизме Њемачке, Француске и Италије", рекао је Орбан, додајући да је Мађарска зато била принуђена да се задовољи мањим циљем.
"Циљ је био да останемо ван тог зајма и у томе смо успјели", нагласио је мађарски премијер.
Орбан је у Бриселу изјавио и да је право вета "важно и корисно овлашћење, без којег нема смисла да Мађарска буде чланица Европске уније".
"Ако се државама чланицама одузме право вета када је ријеч о кључним питањима, Европска унија ће постати империја. То за мене и за Мађаре није само питање суверенитета, већ и економско питање", закључио је Орбан.
(б92)
