Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином

Извор:

Танјуг

19.12.2025

14:37

Коментари:

0
Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Новинар руског Канала 4, Кирил Бажанов, запросио је своју дјевојку у програму "Директна линија" током којег је предсједник Русије Владимир Путин одговарао на питања гледалаца.

Новинар из Јекатеринбурга том приликом је позвао руског предсједника на вјенчање, пренијела је агенција РИА Новости.

Бажанов је дошао у свечаном одијелу и са натписом "Желим да се оженим!".

- Ви сте обучени као да сте спремни за вјенчање - примијетио је Путин, обраћајући се новинару, који је казао да натпис није шала.

- Ја знам да моја дјевојка управо сада гледа пренос. Олечка, удај се за мене - изговорио је Бажанов.

Он је потом додао да би обоје веома вољели да Путин дође на њихово вјенчање, пренијела је руска агенција.

Владимир Путин

Русија

novinar

