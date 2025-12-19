Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице

Извор:
СРНА
19.12.2025
12:01
Коментари:3
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да покушаји запљене руске имовине у Бриселу представљају "пљачку" и упозорио на могуће посљедице за буџете европских земаља.
Коментаришући недавне неуспјешне покушаје запљене руске имовине, Путин је на годишњој конференцији за медије на којој му питања постављају новинари и грађани рекао: Покушаји да се конфискују руска средства нису само крађа, то је пљачка, пренијела је Риа новости.
Он је додао да би издавање кредита Кијеву користећи замрзнута руска средства значило тежак ударац по буџете свих земаља Европске уније.
- Доношење одлука које подразумијевају пљачку туђег новца није лако за ЕУ. То није само ударац по њеном имиџу, то поткопава повјерење у еврозону. Након овога, и друге земље ће почети да се плаше за своје девизне резерве - рекао је руски предсједник.
Путин је такође упозорио да сада ЕУ критикује "специјалну операцију у Украјини", али да сутра иста логика може да се примјени, на примјер, на питања "поштовања права ЛГБТ особа".
Предскедник Европског савјета Антонио Кошта изјавио је данас да је Европска унија одлучила да Украјини пружи 90 милијарди евра финансијске подршке за период 2026-2027.
Према ријечима њемачког канцелара Фридриха Мерца замрзнута руска имовина остаће блокирана док Русија не плати репарације Украјини.
