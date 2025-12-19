Logo
Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

Извор:

СРНА

19.12.2025

10:59

Коментари:

1
Амерички новинар Такер Карлсон изјавио је да је руски предсједник Владимир Путин један од најпоштованијих лидера у свијету јер је на тој функцији урадио изврстан посао.

За то вријеме, додао је он, САД и Запад су сами успјели да против себе окрену предсједника Русије.

- Истина је да је Путин најумјеренији лидер у Русији, односно да је највише прозападно оријентисан. Он је веома способан политичар. Он је сам 2001. године предложио да Русију приме у НАТО, али ми нисмо пристали. Због чега? Због тога што хоћемо да ратујемо с њим? - упитао је он.

Према мишљењу америчког новинара, Путин је заслужио похвале на свој рачун.

- На крају крајева лидере оцјењују на основу онога што су урадили за добробит народа, а он је обавио ђаволски добар посао. И остатак свијета то види - закључио је он.

Подсјетимо, Карлсон је раније изјављивао да би Русија била изузетан савезник Сједињеним Државама, захваљујући великој површини земље, огромним налазиштима руда и изузетној војној моћи.

Taker Karlson

Коментари (1)
