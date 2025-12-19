Logo
Снијег у Саудијској Арабије – зимске чаролије у пустињи

Извор:

РТС

19.12.2025

10:08

Snijeg Rumunija
Фото: Printscreen/Instagram

Пустиња и планински дијелови Саудијске Арабије забијелили су се од сњежног покривача који је прекрио неколико региона, претварајући планине окружене пустињом у зимску чаролију. Хладно вријеме и јаке кише донијеле су сњежне падавине и у неке од градова.

Саудијска престоница Ријад забијелила се под сњежним покривачем, па су све школе у граду обуставиле наставу. Национални центар за метеорологију очекивао је више снијега у сјеверним дијеловима региона Ријада, а покрајине Ал-Маџма и Ал-Гат, сјеверно од Ријада, такође су под сњежним покривачем. Више снијега има на планинским вијенцима, а падавине нису обишле ни дио пустиње.

Хусеин Ал-Кахтани, званични портпарол Националног командног одбора (NCM), објаснио је да су временски услови који су погодили сјевер региона Ријад резултат хладне ваздушне масе која је напредовала у то подручје, праћена облацима који носе кишу.

То је допринијело паду температура испод нула степени Целзијуса на неким локацијама, стварајући услове за сњежне падавине.

Ал-Кахтани је напоменуо да је центар издао рана упозорења у вези са временским условима, додајући да специјализовани тимови настављају да прате развој ситуације. Очекује се чак и појава јачег мраза, што је за неколико подручја сјеверних и централних региона Краљевства необично.

Неки од становника Арабије радовали су се сњежним падавинама

Вјетрови изнад Црвеног мора биће сјеверозападни до сјевероисточни, и дуваће брзином од 25 до 50 километара на сат.

У Арапском заливу, вјетрови ће бити сјеверозападни до западни, брзином од 25 до 60 километара на сат.

Генерална дирекција цивилне заштите позвала је на опрез и придржавање смјерница због неповољних временских услова.

Савјетовано је становницима да избјегавају одлазак у долине током овог временског периода. Снијег је пао и у Катару.

Saudijska Arabija

Снијег

