Снијег у Саудијској Арабије – зимске чаролије у пустињи

Извор:
РТС
19.12.2025
10:08
Коментари:0
Пустиња и планински дијелови Саудијске Арабије забијелили су се од сњежног покривача који је прекрио неколико региона, претварајући планине окружене пустињом у зимску чаролију. Хладно вријеме и јаке кише донијеле су сњежне падавине и у неке од градова.
Саудијска престоница Ријад забијелила се под сњежним покривачем, па су све школе у граду обуставиле наставу. Национални центар за метеорологију очекивао је више снијега у сјеверним дијеловима региона Ријада, а покрајине Ал-Маџма и Ал-Гат, сјеверно од Ријада, такође су под сњежним покривачем. Више снијега има на планинским вијенцима, а падавине нису обишле ни дио пустиње.
Хусеин Ал-Кахтани, званични портпарол Националног командног одбора (NCM), објаснио је да су временски услови који су погодили сјевер региона Ријад резултат хладне ваздушне масе која је напредовала у то подручје, праћена облацима који носе кишу.
То је допринијело паду температура испод нула степени Целзијуса на неким локацијама, стварајући услове за сњежне падавине.
Ал-Кахтани је напоменуо да је центар издао рана упозорења у вези са временским условима, додајући да специјализовани тимови настављају да прате развој ситуације. Очекује се чак и појава јачег мраза, што је за неколико подручја сјеверних и централних региона Краљевства необично.
Вјетрови изнад Црвеног мора биће сјеверозападни до сјевероисточни, и дуваће брзином од 25 до 50 километара на сат.
У Арапском заливу, вјетрови ће бити сјеверозападни до западни, брзином од 25 до 60 километара на сат.
Генерална дирекција цивилне заштите позвала је на опрез и придржавање смјерница због неповољних временских услова.
Савјетовано је становницима да избјегавају одлазак у долине током овог временског периода. Снијег је пао и у Катару.
