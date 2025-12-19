Logo
Више од 570 миграната спасено у Грчкој: Чамац позвао у помоћ обалску стражу

Извор:

СРНА

19.12.2025

09:29

Више од 570 миграната спасено у Грчкој: Чамац позвао у помоћ обалску стражу
Фото: Youtube/@Sky News Australia/screenshot

Више од 570 миграната спасено је у ноћној акцији у морском подручју јужно од грчког острва Гавдос, саопштили су локални званичници.

Аларм је подигнут јуче ујутру када је чамац са 545 миграната послао позив за помоћ, пише лист Катимерини.

Грчка обалска стража је одмах реаговала и безбједно превезла све путнике на копно.

У операцији су учествовала три пловила грчке обалске страже, три пловила Фронтекс снага, као и три брода у пролазу.

Мигранти су збринути и у добром су здравственом стању, а ускоро ће бити пребачени у област Агија Галини.

Раније, током ноћи, друга операција спасила је 32 мигранта који су се налазили 1,5 наутичких миља јужно од Гавдоса.

Они су превезени у луку Палеохора бродом Фронтексових снага, преноси Срна.

Грчка

migranti

