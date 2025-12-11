Logo
Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

Извор:

СРНА

11.12.2025

14:15

Коментари:

0
Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Још двије жене преминуле су у болници у Славонском Броду након што се јутрос на Сави преврнуо чамац са мигрантима, углавном из Кине, рекао је руководилац Службе за границу бродско-посавске полицијске управе Ивица Острун.

Острун је рекао новинарима да је раније у води пронађено тијело мушкарца, преносе хрватски медији.

Bugarska zastava

Свијет

Пала бугарска влада

Жене су били у тешком стању и одвезене су у болницу, али су преминуле, појаснио је Острун и додао да се вјероватно ради о држављанима Кине и једном држављанину Турске.

Он је нагласио да су остале особе стабилно и да се утврђује њихов идентитет.

Острун је навео да је укупно било 14 особа, 13 су мигранти, а над једном особом се проводи криминалистичко истраживање.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

У Сави је рано јутрос страдала већа група миграната.

Полиција је саопштила да је под надзором држављанин БиХ који је кријумчарио мигранте преко Саве.

Slavonski Brod

prevrnut čamac

migranti

