Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

Још двије жене преминуле су у болници у Славонском Броду након што се јутрос на Сави преврнуо чамац са мигрантима, углавном из Кине, рекао је руководилац Службе за границу бродско-посавске полицијске управе Ивица Острун.
Острун је рекао новинарима да је раније у води пронађено тијело мушкарца, преносе хрватски медији.
Жене су били у тешком стању и одвезене су у болницу, али су преминуле, појаснио је Острун и додао да се вјероватно ради о држављанима Кине и једном држављанину Турске.
Он је нагласио да су остале особе стабилно и да се утврђује њихов идентитет.
Острун је навео да је укупно било 14 особа, 13 су мигранти, а над једном особом се проводи криминалистичко истраживање.
У Сави је рано јутрос страдала већа група миграната.
Полиција је саопштила да је под надзором држављанин БиХ који је кријумчарио мигранте преко Саве.
