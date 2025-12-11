Још једна жртва преврнутог чамца у Сави

Извор:
СРНА
11.12.2025
13:09
Славонско-бродска полиција саопштила је да је још једна особа преминула након јутрошњег превртања чамца с мигрантима у ријеци Сави у Славонском Броду.
То је друга смртно страдала особа у овој несрећи.
Како је саопштено из полиције, друга особа је преминула у Општој болници "Др Јосип Бенчевић" у Славонском Броду,
Полиција је раније саопштила да је у несрећи погинула једна особа.
Дојаву о превртању чамца полиција је примила у 5.20 сати. Обавјештени су да се више особа налази у ријеци и тражи помоћ те су на мјесто догађаја упућене полицијске страже и друге хитне службе. Навели су да су из хладне ријеке Саве извукли 13 страних држављана, од којих једна особа није давала знакове живота. Сви су превезени и збринути у болници у Славонском Броду, а у току је криминалистичко истраживање.
Директор славонско-бродске болнице Јосип Самарџић изјавио је да су јутрос након несреће примили 13 особа, шест мушкараца и седам жена те да се, осим у случају двије преминуле особе, код већине радило о лакшим повредама и потклађивању.
