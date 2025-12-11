Logo
Large banner

Још једна жртва преврнутог чамца у Сави

Извор:

СРНА

11.12.2025

13:09

Коментари:

0
Још једна жртва преврнутог чамца у Сави
Фото: Pexels

Славонско-бродска полиција саопштила је да је још једна особа преминула након јутрошњег превртања чамца с мигрантима у ријеци Сави у Славонском Броду.

То је друга смртно страдала особа у овој несрећи.

horoskop

Занимљивости

Ове знакове чека најјаче раздобље живота

Како је саопштено из полиције, друга особа је преминула у Општој болници "Др Јосип Бенчевић" у Славонском Броду,

Полиција је раније саопштила да је у несрећи погинула једна особа.

Дојаву о превртању чамца полиција је примила у 5.20 сати. Обавјештени су да се више особа налази у ријеци и тражи помоћ те су на мјесто догађаја упућене полицијске страже и друге хитне службе. Навели су да су из хладне ријеке Саве извукли 13 страних држављана, од којих једна особа није давала знакове живота. Сви су превезени и збринути у болници у Славонском Броду, а у току је криминалистичко истраживање.

Policija FBiH

Хроника

Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

Директор славонско-бродске болнице Јосип Самарџић изјавио је да су јутрос након несреће примили 13 особа, шест мушкараца и седам жена те да се, осим у случају двије преминуле особе, код већине радило о лакшим повредама и потклађивању.

Подијели:

Тагови:

prevrnut čamac

Slavonski Brod

migranti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поклон

Савјети

Ствари које никако не смијете поклањати за Нову годину: Привлаче биједу и несрећу

1 ч

0
Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

Градови и општине

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

1 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Отишла на пластичну операцију капака, па завршила у коми

1 ч

0
Laptop, Google, računar

Наука и технологија

Google под истрагом: Познато и због чега

1 ч

0

Више из рубрике

Пожар прогутао салу за физичко у Основној школи

Регион

Пожар прогутао салу за физичко у Основној школи

2 ч

0
Дјечак задобио опекотине очију од петарди

Регион

Дјечак задобио опекотине очију од петарди

2 ч

0
Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Регион

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

3 ч

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Регион

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner