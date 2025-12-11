Google под истрагом: Познато и због чега

Извор:
Курир
11.12.2025
12:42
Европска комисија (ЕК) званично је покренула антимонополску истрагу против Google-a, изражавајући забринутост због тога што овај технолошки гигант користи садржај издавача и креатора са YouTube-a за обуку својих модела вјештачке интелигенције, без пружања одговарајуће компензације или могућности да креатори одлуче о употреби њиховог материјала.
Истрага ће утврдити да ли Google својим поступцима нарушава конкуренцију и злоупотребљава своју доминантну тржишну позицију, нарочито у секторима дигиталног оглашавања и претраге.
Комисија се посебно фокусира на Google-ovu употребу генеративних АИ функција, као што су АИ Овервјувс и АИ Моде, које аутоматски генеришу одговоре приказане на врху претраге. Ове функције у великој мери зависе од садржаја преузетог са веб сајтова и видео снимака, али издавачи немају могућност да утичу на начин на који се њихов материјал користи, нити су за то адекватно компензовани.
У центру истраге налази се огромна моћ Google-a на тржишту претраге. Претрага на Google-u је кључна за многе медије и креаторе садржаја, чија видљивост зависи од позиција на Google-ovoj претрази. Европска унија се брине да би Google могао да искористи ову доминацију како би створио неправедне тржишне услове, присиљавајући креаторе да прихвате услове које поставља тржишни лидер, без могућности да се противе.
Ово питање може имати озбиљне последице за начин на који се дигитални садржај користи у обуци вјештачких интелигенција, јер Google-ova доминација у претрази може омогућити компанији да стекне неправедну предност у односу на конкуренте. Ако Комисија утврди да Google нарушава конкуренцију, то би могло довести до значајних промјена у начину на који технолошке компаније користе садржај и податке за развој нових АИ технологија.
Други важан аспект истраге односи се на YouTube, где креатори садржаја суочавају са готово парадоксалном ситуацијом. Према тренутним правилима платформе, они морају да пристану на то да Google користи њихове видео клипове за обуку својих АИ модела, без икакве накнаде. У исто вријеме, конкурентске АИ компаније немају дозволу да користе садржај са YouTube-a за обуку својих модела, што ствара неравне услове за конкуренцију.
Европска комисија истражује да ли овакав "двоструки стандард" омогућава Google-u неправедну конкурентску предност у развоју вјештачке интелигенције. Док Google користи огромне количине података са милиона видео снимака, конкуренти су искључени из овог ресурса, што може ометати иновације у развоју АИ технологија.
Срж забринутости Комисије лежи у чињеници да креатори садржаја не примају никакву накнаду за употребу својих материјала, иако Google користи њихове видео клипове и чланке да побољша своје генеративне АИ алате, од којих остварује значајан приход. Ово поставља основна питања о правичности тржишта и начину на који платформе попут YouTube-a функционишу у дигиталној економији.
За многе креаторе, ово питање се своди на контролу и транспарентност. Они сматрају да ако се њихов садржај користи за обуку технологије која доноси профит Google-u, треба да имају право да преговарају о компензацији или да се потпуно изузму из тог процеса. Тренутни оквир платформе не пружа креаторима довољну моћ да утичу на то како се њихов рад користи, а то је нешто на шта ће Комисија вероватно обратити пажњу током истраге.
Истрага, која је од стране Европске комисије постављена као приоритет, вјероватно ће потрајати због сложености случаја и његовог значаја за шире тржиште дигиталних услуга. Иако није постављен прецизан рок за завршетак истраге, њен исход могао би имати дубоке посљедице по однос између технолошких компанија, креатора садржаја и регулатора, нарочито како вештачка интелигенција наставља брзо да се развија.
У зависности од налаза истраге, Google би могао да се суочи са великим новчаним казнама, обавезом да мења своје праксе, па чак и са структурним променама у начину на који управља претрагом и YouTube-om. Овај корак ЕУ део је ширег настојања да се регулише моћ великих технолошких компанија и осигура фер конкуренција у дигиталној економији, пише Курир.
