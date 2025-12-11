Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

11.12.2025
12:31
Коментари:1
Јучерашњи разговор са Игором Црнатком, шефом Клуба посланика ПДП-а, дјеловао је пријатељски и сасвим нормалан, али је данас злоупотребљен у друге сврхе, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Данас видим да је потпуно злоупотријебљен у друге сврхе. Ако је намјера да се сви детаљи развлаче по јавности, можемо и тако", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Јучерашњи разговор са Црнатком дјеловао је пријатељски и сасвим нормалан. Данас видим да је потпуно злоупотријебљен у друге сврхе. Ако је намјера да се сви детаљи развлаче по јавности, можемо и тако.— Саво Минић (@minic_savo) December 11, 2025
