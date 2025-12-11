Logo
Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

11.12.2025

12:31

Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком
Фото: АТВ

Јучерашњи разговор са Игором Црнатком, шефом Клуба посланика ПДП-а, дјеловао је пријатељски и сасвим нормалан, али је данас злоупотребљен у друге сврхе, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Данас видим да је потпуно злоупотријебљен у друге сврхе. Ако је намјера да се сви детаљи развлаче по јавности, можемо и тако", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић

Игор Црнадак

