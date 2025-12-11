Logo
Измјенама Закона до ефикаснијег пословања јавних предузећа

11.12.2025

10:27

Фото: АТВ

Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима, који би требало да разматра Народна скупштина Републике Српске, биће унапријеђен правни оквир за управљање тим предузећима, те повећана транспарентност, одговорност, економичност и ефикасност њиховог пословања.

У скупштинским материјалима за наредну редовну сједницу наводи се да ће Закон бити унапријеђен у складу са мјерама предвиђеним ажурираним акционим планом Владе Српске за реформу јавних предузећа за период 2022–2026. година.

У образложењу акта, чији је предлагач Министарство привреде и предузетништва, истиче се да је циљ измјена и увођење новог система за координацију надзора јавних предузећа.

"Приједлог доноси прецизније одредбе које омогућавају јаснију примјену у пракси, посебно у дијелу вођења интерне рачуноводствене евиденције ради раздвајања тржишних и нетржишних дјелатности, што доприноси транспарентности у коришћењу јавних средстава", додаје се у образложењу.

Пала развјета

Бања Лука

Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

У тексту приједлога закона наглашава се да ће ресорна министарства и јединице локалне самоуправе спроводити надзор у оквиру новог система координације, при чему ће детаљни поступак бити уређен подзаконским актом.

"Уводи се појам `посебно надзирано јавно предузеће` и дефинише се као правно лице под директном или индиректном контролом Српске које двије узастопне календарске године испуњава критеријуме великог правног лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија", наводи се у образложењу.

У обраложењу се додаје да оваква категоризација омогућава примјену појачаних мјера надзора над радом јавних предузећа, која су од највећег значаја за јавне финансије.

Допуњена је и одредба о изради обједињеног извјештаја о пословању јавних предузећа, који сада, осим информација о стању, садржи и конкретне приједлоге мјера за унапређење управљања и пословања.

Овим законом прописује се израда политике власништва као стратешког документа за унапређење власничког управљања, а предложене измјене и допуне представљају усаглашавање са међународним стандардима корпоративног управљања, смјерницама Организације за економску сарадњу и развој /ОЕЦД/ и препорукама Свјетске банке за реформу јавних предузећа.

Редовна сједница Народне скупштине, на чијем предложеном дневном реду је 27 тачака, почеће у уторак, 16. децембра, у Бањалуци.

NSRS

sjednica

Prijedlog zakona

