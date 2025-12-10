Повећање пензија и плата: Ево шта се све предвиђа буџетом за 2026. годину

Извор:
Повећање пензија и плата у јавној управи, већа издвајања за социјалне категорије, ово се, између осталог, налази у новом Приједлогу буџета за 2026. годину.
''За наредну годину планирано је за исплату пензија 2,1 милијарди КМ што је више за 196 милиона КМ или 10 одсто. Пензије повећане за 6,55 посто толико износи раст нето плате и инфлације и добије се проценат повећања'', казала је министар финансија Републике Српске, Зора Видовић.
Буџетска средства намијењена социјалним категоријама износиће 644,7 милиона КМ што је 92,6 милиона више него ове године. Борачка давања за наредну износе 579,2 милиона КМ што је више за 96,6 милиона КМ у односу на ову годину. Од тог износа 295,5 милиона иде на повећање борачког додатка. За повећање инвалиднина у наредној години издвојиће се 230,6 милиона КМ и веће су за 28,5 милиона КМ. Кад су питању лична примања, предвиђено је 1,4 милијарде марака и односе се на повећање плата у јавној управи
''Повећане су плате за основно, средње, високо, образовање и културу и то линеарно по 100 КМ по сваком раднику који има високу и вишу стручну спрему. Плате су повећане и судијама и тужиоцима зато што постоји Закон о платама судија и тужилаца који није везан за буџетске кориснике, а стоји да се плате повећавају аутоматски кад расте нето плата у претходној години'', рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске
За привреду се издваја 456,9 милиона КМ. Субвенције за пољопривреду ће бити заокружене на 180 милиона, док се умањују субвенције на позицији Министарства привреде и предузетништва.
''Субвенције за подстицај за повећање плата за 2026. годину износе 12,6 милиона, мање су за 6,2 милиона или 33 посто'', каже Видовићева.
За наредну годину предвиђено је задужење од 1,6 милијарди КМ, а план је вратити 1,5 милијарду КМ. Средства за отплату дуга биће увећана за око 57% у односу на Други ребаланс.
''Тако да ће на крају године 2026., укупан дуг износити 7,169 милијарди КМ или БДП јавни дуг на крају идуће године требало би бити 6,443 милијарди км или 32,6 БДП. Према овим подацима Српска је ниско задужена јер нам је ограничење за јавни дуг 55%, а за укупни дуг 60%'', казала је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Међу планираним приходима значајан износ односи се на приходе од дугорочног задуживања од издавања обвезница у иностранству у износу 978 милиона. Укупни планирани приходи за наредну годину биће око 5,5 милијарди КМ и већи су за 116 милиона КМ.
''Од крупнијих прихода имамо приходе од порезе на доходак и добит, они се планирају за 2026. годину 912 милиона и већи су за 14 милиона или 1,6 посто приходи од Фонда ПИО улазе у буџет. Планирали смо то око 1,8 милијарда и они су већи за 49,6 милиона или 2,7 %'', рекла је Видовић.
Влада Републике Српске утврдила је данас и Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2026–2028. године, полазећи од приказа стања у области структурних реформи, анализирајући започете мјере и областима, те у коначници одређујући даље правце економске политике и спровођења социоекономских реформи у Републици Српској за наредни двогодишњи период.
