Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ

На данашњој сједници Владе Републике Српске утврђен је други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ, изјавила је министарка финансија Српске Зора Видовић.
Рекла је да је овај ребаланс за 260 милиона КМ већи од првог ребаланса.
Видовићева је додала да ће се буџетски приходи остварити у висини од 5,47 милијарди КМ, а расходи од 5,4 милијарде КМ.
Навела да су разлози за утврђивање ребаланса повећање пензија, инвалиднина, борачких примања, а и других промјена на приходној и расходној страни буџета.
