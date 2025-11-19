Logo
Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ

АТВ

19.11.2025

14:09

Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ
Фото: АТВ

На данашњој сједници Владе Републике Српске утврђен је други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ, изјавила је министарка финансија Српске Зора Видовић.

Рекла је да је овај ребаланс за 260 милиона КМ већи од првог ребаланса.

Видовићева је додала да ће се буџетски приходи остварити у висини од 5,47 милијарди КМ, а расходи од 5,4 милијарде КМ.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

Навела да су разлози за утврђивање ребаланса повећање пензија, инвалиднина, борачких примања, а и других промјена на приходној и расходној страни буџета.

Зора Видовић

rebalans budžeta

