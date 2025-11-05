Видовић: Добровољни пензијски фонд значајан за Српску

Извор:
СРНА
05.11.2025
17:20
Коментари:0
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је добровољни пензијски фонд, који је трећи стуб пензијског осигурања, значајан за Републику Српску и земље у окружењу.
Видовићева је, у завршној ријечи у Народној скупштини Републике Српске, рекла да се Влада Републике Српске одлучила да сваком свом раднику у добровољни пензијски фонд уплаћује мјесечно 20 КМ.
"Било би добро да то ураде и други. Мислим да ће бити и физичких лица која ће повећавати капитал овог фонда", истакла је Видовићева.
Република Српска
Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА
Народна скупштина Републике Српске размотрила је Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.
Најновије
Најчитаније
19
09
19
06
19
03
18
57
18
55
Тренутно на програму