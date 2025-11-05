Logo

Видовић: Добровољни пензијски фонд значајан за Српску

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је добровољни пензијски фонд, који је трећи стуб пензијског осигурања, значајан за Републику Српску и земље у окружењу.

Видовићева је, у завршној ријечи у Народној скупштини Републике Српске, рекла да се Влада Републике Српске одлучила да сваком свом раднику у добровољни пензијски фонд уплаћује мјесечно 20 КМ.

"Било би добро да то ураде и други. Мислим да ће бити и физичких лица која ће повећавати капитал овог фонда", истакла је Видовићева.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА

Народна скупштина Републике Српске размотрила је Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

