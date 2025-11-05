Logo

Позната банка части клијенте са 100 евра: Ево шта треба да урадите

05.11.2025

16:28

Фото: Pexels

Покретањем новог издања програма, Загребачка банка наставља успјешну праксу награђивања лојалности својих клијената.

Ова банка поново покреће популарни програм препорука „Заједно до награда“, кроз који постојећи и нови клијенти могу да освоје новчане награде једноставним дијељењем свог позитивног искуства са другима. Програм траје од 20. октобра до 31. децембра 2025. године.

Постојећи клијенти могу да учествују тако што ће свој лични код подијелити са пријатељима, породицом или познаницима и позвати их да постану клијенти Загребачке банке.

За сваку успјешну препоруку – ако нови клијент уговори пакет производа и услуга заједно са м-заба апликацијом – препоручила добија 20 евра награде, а укупно може освојити до 100 евра током трајања програма (за највише пет реализованих препорука).

илу-храна-28092025

Здравље

Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

Нови клијенти такође могу да остваре до 100 евра добродошлице, и то кроз три једноставна корака:

- 20 евра за уговарање пакета производа и услуга уз м-заба апликацију,

- додатних 50 евра за пренос редовног примања у Загребачку банку,

- још 30 евра ако уговоре Индивидуал Мастеркард кредитну картицу и обаве бар једну трансакцију.

Ако нови клијенти пожеле да препоруче банку другима, могу то да раде неограничено, дијелећи свој сопствени код. На тај начин могу да освоје још до 100 евра - по 20 евра за сваку од пет успјешних препорука.

Програм „Заједно до награда“ намијењен је и постојећим и новим клијентима Загребачке банке. Право на награде за пренос редовних примања и коришћење Мастеркард кредитне картице може се остварити до 28. фебруара 2026, док нови клијенти пакете производа и услуга могу уговорити путем м-забе (мобилног банкарства) или посјетом пословници најкасније до 31. децембра 2025. године, пише Пословни дневник.хр.

