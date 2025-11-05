Logo

Страх на тржишту: Велики пад биткоина

Танјуг

05.11.2025

15:34

Страх на тржишту: Велики пад биткоина
Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,26 одсто на 89.503,69 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 96,77 милијарди евра, знатно више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 23 у категорији "екстремни страх", што је за нијансу боље у односу на јуче када је био на нивоу 21 у истој категорији.

Вриједност итиријума пала је за 4,48 одсто на 2.915,19 евра, а вриједност бајненс коина порасла за 1,47 одсто на 833,55 евра.

Криптовалута солана је пала за 1,46 одсто на 138,25 евро, а аваланш порасла за 1,52 одсто на 14,55 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин се данас продаје за 1,68 евра, што је за 2,98 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

bitkoin

tržište

