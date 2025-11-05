Познати трговачки ланац одјеће и обуће из региона пред банкротом

05.11.2025
14:11
Коментари:0
У септембру приходи нису покрили оперативне трошкове, губитак је износио 188 хиљада еура, а некада велика трговачка компанија Спортина је пред банкротом.
Очекује се да ће суд прогласити Спортину банкротом ове или сљедеће седмице након што је принудна нагодба била неуспјешна, први је извијестио лист Дело.
Информацију је потврдио извор близак компанији, који је објаснио да принудна нагодба није била успјешна из два разлога. Први је тај што су неки повјериоци, прије свега НЛБ, одавно тражили стечај. То је наводно изазвало несигурност код добављача и закупаца, који су кључни партнери трговачке компаније, те су почели наметати додатне услове Спортини.
Економија
Почео Регионални самит трговине у Бањалуци
Као резултат тога, реструктурирање се показало немогућим. У јулу прошле године, Окружни суд у Крању покренуо је поступак принудног поравнања за трговину одјећом Спортина, која је у септембру остварила приход од 252 хиљаде еура, што је за око десетину мање него у аугусту (280 хиљада еура). Међутим, приход није био довољан ни за покривање трошкова. Мјесец је завршила са оперативним губитком од нешто више од сто хиљада еура. Осим тога, компанија је имала 80 хиљада еура финансијских расхода, што је продубило нето губитак на 188 хиљада еура.
Компанија је у свом мјесечном извјештају навела да се суочава са нижим приходима од планираних због затворених продавница. Директор компаније Дејан Јелисавац истакао је лошије пословне резултате и потешкоће у испуњавању редовних текућих обавеза компаније.
У свом посљедњем извјештају, стечајни управник Леон Бенигар Тошич навео је да компанија редовно исплаћује плате радницима, као и порезе и доприносе. Крајем септембра компанија је још увијек имала 39 запослених.
Навео је да Спортина још увијек има отворених шест пословница, док су остале у завршној фази затварања.
У принудном поравнању, 644 повјериоца пријавило је потраживања у укупном износу од око 67 милиона еура. Највећи повјериоци су НЛБ (12 милиона еура) и Гиоргио Армани (5 милиона еура).
Свијет
Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште
У октобру је приговор на спровођење поступка принудне нагодбе, који је поднијела НЛБ, још увијек био отворен. Највећи повјерилац трговачке компаније дуго је бранио став да је Спортина зрела за стечај.
У свом образложењу, банка је навела да постоји мања од 50% вјероватноће да ће се, потврђивањем принудног поравнања које су предложили повјериоци, повјериоцима обезбиједити повољнији услови за исплату њихових потраживања него да је над дужником покренут стечајни поступак. Стога је вјероватније да ће повјериоци бити боље исплаћени у стечајном поступку него у поступку принудног поравнања.
Али суд није одлучивао о том захтјеву до најмање 8. октобра. „Одлука о приговору је још увијек у току или је обустављена до доношења коначне одлуке о жалби у вези с испитивањем потраживања, јер ће одлука утицати на висину права гласа, а тиме и на могућност успјеха присилног поравнања“, навео је стечајни управник Бенигар Тошич у октобарском извјештају.
На питање Дела о тренутној ситуацији и будућности Спортине, НЛБ је једноставно одговорио да неће ништа коментарисати, преноси Форбс.
Регион
3 ч0
Регион
18 ч0
Регион
18 ч0
Регион
19 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму