Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

01.11.2025

09:03

Скоро половина филијала Грчке поште (ELTA) широм те земље биће затворено од понедјељка, 3. новембра.

Како преноси Катимерини, одлучено је да трајно обуставе рад 204 филијале, од укупно 456 које су тренутно у власништву државне поштанске компаније.

Међу онима које ће обуставити рад, 40 налази на Атици.

У питању је смањење од приближно 45 одсто укупне мреже.

Према ријечима руководства компаније, то су поште са ограниченим саобраћајем и ниском комерцијалном активношћу, што чини њихово затварање неопходним у контексту финансијске рационализације коју ЕЛТА спроводи од 2023. године.

Међутим, извори упознати са ситуацијом рекли су Катимеринију да нису све поште ELTA које су затворене биле губиташке.

Грчка

pošta

