Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

Извор:
СРНА
31.10.2025
22:22
Коментари:0
Снажна експлозија догодила се данас у нафтној рафинерији у америчкој савезној држави Њу Мексико, а званичници су саопштили да има повријеђених.
Након експлозије густ дим се надвио изнад објекта, а на лице мјеста стигле су ватрогасне и друге службе које су успјеле да угасе пожар.
Званичник полиције у граду Артизја рекао је да у експлозији нико није погинуо, али да има повријеђених.
Локално становништво је упозорено да избјегава раскрсницу око рафинерије како би ту могао да слети хеликоптер медицинске службе, пренио је АП.
Директор рафинерије "Синклер Навахо" за сада се није огласио поводом инцидента.
На сајту ове компаније наводи се да је њен капацитет 100.000 барела сирове нафте дневно, али за сада није јасно колико се нафте налазило у погону у тренутку инцидента.
