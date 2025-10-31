Logo

Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

31.10.2025

21:59

Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Више државних службеника, који су у Сједињеним Америчким Државама отпуштени због својих критичких објава на друштвеним мрежама о убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, поднијели су жалбе суду.

Преко десетак службеника, од наставника средње школе у Тенесију до супервизора градње на Универзитету Оберн, жалили су се суду због отказа, наводећи да је тиме прекршен Први амандман Устава, преноси портал Хел.

Њихове жалбе покренуле су питања око границе између службеног и приватног говора, као и у вези са способношћу државе да надзире своје службенике док су у слободно вријеме на друштвеним мрежама.

Након убиства Кирка на скупу на Универзитету Јута Вели, истакнути инфлуенсери и републиканци вршили су притисак на послодавце да дају отказ запосленима који су на убиство реаговали критикама на рачун конзервативног активисте.

Један од отпуштених је и Кевин Кортрајт, запослен на Универзитету Оберн, који је негативне коментаре о Кирку изнио на Фејсбуку.

''Један фашиста мање: нацистичко смеће'', написао је он у ноћи убиства, да би касније уклонио коментаре на позив званичника универзитета, али га је та институција касније отпустила.

Кортрајтови адвокати изнијели су у жалби због отказа да је њихов клијент био киван на Кирка због његовог залагања за посједовање оружја пошто је лично доживио самоубиство једног студента.

Сенатор Томи Тјубервил похвалио је универзитет због тога што је отпустио "болеснике који се ругају" убиству Кирка.

Универзитет Оберн тужила је и Кендис Хејл која је предавала у тој установи, а назвала је Кирка расистом, фашистом и мизогином особом.

Већина жалби је у почетној фази рјешавања пред судом, али једна је већ ријешена, наводи портал.

Универзитет Јужне Дакоте одустао је од отпуштања професора умјетности Мајкла Хука којег је судија, након што је добио отказ због увредљивог поста о Кирку, привремено вратио на посао.

За разлику од неких других случајева, Хук је уклонио свој пост послије пар сати и извинио се.

