Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка

Извор:

Танјуг

14.09.2025

09:54

Фото: Танјуг/АП

Администрација предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа упутиће Конгресу захтјев за додатних 58 милиона америчких долара за повећање безбједности извршне и судске власти, након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, рекло је више извора упознатих са ситуацијом за Си-Би-Ес њуз.

Званичник Бијеле куће потврдио је да ће додатна средства бити намијењена Америчкој служби федералних шерифа, као и за појачану заштиту судија Врховног суда.

Трампова администрација такође је изразила подршку додатном финансирању заштите чланова Конгреса, али би коначна одлука о томе могла бити препуштена законодавној власти.

Ови приједлози су услиједили у тренутку када се приближава рок за усвајање буџета, заказан за 30. септембар.

TAKMIČAR-140925

Остали спортови

Ужас на Свјетском првенству: Такмичар се срушио на стазу, познато у каквом је стању

ЦБС је раније навео да је у августу покренут пилот-програм за чланове Представничког дома којим се омогућава додатно буџетско издвајање за лично обезбјеђење или унапрјеђење безбедности у њиховим домовима.

Предсједник Представничког дома Мајк Џонсон изјавио је да је у току подробна и свеобухватна ревизија поменутог програма, док Сенат такође разматра додатне мјере бјезбедности.

TRPEZA-140925

Занимљивости

Драма на свадби: Гошћа донијела своју храну, младожењина мајка је напала

"Морамо да заштитимо људе који се кандидују за јавне функције, јер у супротном нико неће жељети то да ради. О томе интензивно размишљамо док се истовремено суочавамо са траумом послије онога што се догодило", рекао је Џонсон новинарима.

Чарли Кирк (31) убијен је 10. септембра током јавног наступа на универзитету у америчкој држави Јути.

Чарли Кирк

Bijela kuća

