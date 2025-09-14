Ово је трансродни партнер осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:
Ланс Твигс (22), играч видео-игара и цимер главног осумњиченог, Тајлера Робинсона (22), написао је коментар на Редиту који га је разоткрио.
Објављено је да је Твигс био у процесу промјене пола и да је наводно био у романтичној вези са Робинсоном. Твигс користи име "lancelotte" на друштвеним мрежама, укључујући Инстаграм, па се тако на гејминг платформи, налазио налог под називом "fluhaloth", који је раније имао корисничка имена "lancelott" и варијанту "lancelott3", а међу пријатељима му је био корисник "crafting247", налог повезан са осумњиченим Тајлером Робинсоном.
Налог на Редиту са именом "lancelott3" био је веома активан у групи за трансродна питања, а у једној конверзацији је навео да долази из Јуте.
Исти корисник је оставио коментар на Редит страници "Love for landlords" гдје корисници постављају ироничне објаве у којима наводно подржавају станодавце.
Коментар гласи: "Ми смо уз Бајдена на овом славном сајбердиту".
Прије годину дана, исти корисник је писао и о лијековима за успоравање раста браде и добро формирање кукова.
Такође, "lancelott3" је у групи за бивше хришћане на Редиту навео да су му рекли да је опсједнут демоном и да је за пола сата избачен из куће јер је почео да се смије и одбио да оде код бискупа на благослов.
Породица Твигсових изгледа као конзервативна хришћанска, судећи по профилима на друштвеним мрежама. Његова сестра прати удовицу Кирка, Ерику, на Инстаграму.
Корисничко име повезано са осумњиченим има налог на FurAffinity.net, сајту за људе који се занимају за антропоморфне илустрације животиња и прерушавање у костиме са крзном. Многи ликови на том сајту приказани су у сексуализованим позама.
Робинсон је користио име "crafting247" на разним гејминг и интернет налозима, потврдили су његови пријатељи.
На поменутом сајту постоји налог са тим именом, отворен 22. јула 2025. што је два мјесеца пре убиства Кирка на Универзитету Јута Вели.
Ово откриће уследило је након што су истражитељи пронашли метке са исписаним порукама, укључујући и "Notices, bulges, OwO what’s this?" фразу повезану са интернет мимом који често користе припадници ове заједнице.
Други налози јасно повезују особу по имену Тајлер Робинсон са корисничким именом "Crafting247".
Робинсон је користио "Crafting247" и на другим апликацијама као што су Венмо, а на Снепчету је имао налог под именом "Tyler" са истим корисничким именом "crafting247".
Троје његових пријатеља открило је да је Робинсон био страствени гејмер, а на платформи је раније користио и име "Доналд Трамп".
Корисник налога, који у профилу има слику Керемита жабе, одиграо је 2.148 сати игрица на Стеаму, са ознаком „10 година коришћења“.
Шта је до сада позато о Твигсу, цимеру осумњиченог за убиство
У суботу је Дејли мејл ексклузивно открио и идентитет његовог цимера у Сент Џорџу, Јута, као Твигса.
У судском записнику наводи се да је цимер полицији показао инкриминишуће поруке од Робинсона које га повезују са пуцњавом.
Твигс није именован у документу, нити је осумњичен за било какво кривично дјело, а полиција је навела да сарађује у истрази.
Један Робинсонов пријатељ рекао је за Дејли Мејл да је осумњичени имао романтичног „партнера“ и намјерно био неодређен по питању пола.
Робинсон био у вези са Твигсом
Према Аxиосу, шест извора блиских истрази потврдило је да је Робинсон био у вези са Твигсом.
Сајт је навео да је Твигс, био затечен убиством и добровољно предао полицији своје поруке с Робинсоном.
У записнику се наводи да је Робинсон Твигсу слао поруке о скривању пиштоља умотаног у пешкир и о гравирању порука на мецима - детаљи који се поклапају са убиством Кирка.
Полиција наводно истражује да ли су Киркови критички коментари о трансродним особама навели Робинсона да се освети, у некој врсти непозване одбране части свог партнера.
Један портал из Висконсина објавио је интервју са чланом Твигсове породице који је рекао да је 22-годишњак "био у процесу транзиције" и да је излазио са Робинсоном.
"Хтио је да руча са члановима породице да им представи свог дечка", рекао је анонимни извор за Wisconsin Right Now.
Твигсов деда, Џери Твигс, одбио је да коментарише Ланцеов полни идентитет.
"Не желим да коментаришем то. Нисам сигуран каква је његова ситуација тренутно", рекао је за додавши да никада није упознао Робинсона.
Потврдио је и да његов унук разговара са полицијом, али да га није лично контактирао.
"Након што је био код полиције, вратио се кући и једини начин да ступимо у контакт с њим је да одемо тамо", додао је.
Робинсон би у уторак требало да се појави на суду у Јути, након што је ухапшен под сумњом за тешко убиство, испаљивање метка с тешким посљедицама и ометање правде.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да жели да се убици изрекне смртна казна за атентат на Кирка.
