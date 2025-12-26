Logo
Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Извор:

Провјерено.инфо

26.12.2025

13:01

Коментари:

0
Запослени у општинској администрацији Сребренице и установе чији је оснивач општина неће радити првих девет дана јануара, јер ће спојити нерадне дана за Нову годину, Божић и Дан Републике, 9.јануар.

Начелник општине Милош Вучић, како је наведено у обавјештењу, ради уштеда, нерадним данима прогласио и 5. и 8. јануар.

У току та два дана радиће дежурни службеници и у шалтер-сали од 9.00 до 13.00 часова ради пружања неопходних услуга грађанима.

Евро

Свијет

Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца

Уз обавјештење о нерадним данима Вучић је упутио новогодишњу честитку становницима Сребренице, а православним вјерницима предстојећи Божић.

Сребреница

neradni dani

