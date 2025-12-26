Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Извор:
Провјерено.инфо
26.12.2025
13:01
Коментари:0
Запослени у општинској администрацији Сребренице и установе чији је оснивач општина неће радити првих девет дана јануара, јер ће спојити нерадне дана за Нову годину, Божић и Дан Републике, 9.јануар.
Начелник општине Милош Вучић, како је наведено у обавјештењу, ради уштеда, нерадним данима прогласио и 5. и 8. јануар.
У току та два дана радиће дежурни службеници и у шалтер-сали од 9.00 до 13.00 часова ради пружања неопходних услуга грађанима.
Свијет
Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца
Уз обавјештење о нерадним данима Вучић је упутио новогодишњу честитку становницима Сребренице, а православним вјерницима предстојећи Божић.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму