Калабухов одликовао Будимира медаљом

Извор:

СРНА

26.12.2025

12:45

Фото: Срна

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов уручио је данас у Бањалуци високо државно одликовање Русије Медаљу "Пушкин" министру унутрашњих послова Републике Српске Жељку Будимиру.

Ово одликовање указом додјељује предсједник Руске Федерације Владимир Путин за изузетан допринос култури, умјетности, образовању, очувању руског језика и књижевности, као и за јачање културних веза и пријатељства између народа.

Машина за веш

Савјети

Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Свечаности уприличеној у сједишту Владе Републике Српске присуствују премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, бројни министри Српске, амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш, представници академске заједнице и Српске православне цркве, као и начелници управа у оквиру МУП-а, чланови Будимирове породице, те многе друге званице.

Жељко Будимир

Игор Калабухов

