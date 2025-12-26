Николина Шљивић показала диплому и најавила пријаве

Аутор:Стеван Лулић
Народни посланик Николина Шљивић објавила је фотографију своје дипломе и потврде о студирању, након медијских натписа да је за четири мјесеца завршила факултет.
Шљивићева је устврдила да се против ње одређен период води кампања "која нема везе са чињеницама".
Истакла је да су у тој кампањи поједини медији вријеђали, не само њу, већ и једну часну професију с обзиром на то да је власник салона љепоте.
Медији су, тврди она, ширили стереотипе искључиво зато "што је жена која води рачуна о свом изгледу".
Њено саопштење преносимо у цјелости:
"У јавности се већ седмицама води кампања против мене која нема везе са чињеницама, ни са професионалним стандардима, ни са основним људским достојанством.
Зато се оглашавам посљедњи пут и износим своју страну приче, уз јасан захтјев да сви медији (посебно портали) који су објавили неистините, нетачне или непровјерене информације о мени, исте исправе и објаве деманти.
Не износим ову изјаву са жељом да се икоме правдам. Реакцију дугујем, прије свега, људима који ме познају и који су свјесни каква је кампања вођена против мене, али и онима који нису заслужили да буду увучени у ову причу само зато што се моје име користи за сензацију, кликове и јавно линчовање. Овом изјавом желим да се стави тачка на спекулације, конструкције и свјесно пласиране неистине.
Све је почело проблематизовањем мог именовања за в.д. замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Недуго затим услиједило је етикетирање кроз квалификацију „најмање активне посланице“, а потом и отворена деградација кроз стереотипе, искључиво зато што сам жена која не крије да води рачуна о свом изгледу (онаквом каквог ја волим и бирам, шта год ко мислио о томе) и која је власница салона љепоте. Тиме није нападнута само моја личност, већ је свјесно понижавано једно часно и поштено занимање, што много говори о нивоу јавног дискурса који се против мене водио.
Након тога је свјесно конструисан и пласиран спин да сам „завршила факултет за четири мјесеца“, што је потпуна неистина. У том контексту, злоупотријебљена је и информација о факултету на којем никада нисам студирала, што су и сами јавно потврдили. Студирала сам на другој високошколској установи, чију званичну потврду о студирању, хронологији и стицању дипломе овим путем и објављујем. Због потенцијалног извртања и ове информације, напомињем да је Универзитет у периоду од мог дипломирања до данас промијенио назив и да данас послује као Универзитет МБ, који је правни сљедник Универзитета „Унион - Никола Тесла”, уз пуни континуитет права, обавеза и важења диплома, због чега је наведени Универзитет и издавач приложене потврде.
Упркос томе, поједини медији су наставили да непрофесионално, без интереса за истину и без иједног покушаја да ме контактирају, преносе нетачне и непровјерене информације. Такво поступање представља грубо кршење основних принципа одговорног и објективног новинарства и не може се оправдати никаквим јавним интересом.
Након тога, кампања се спустила на најнижи могући ниво - кроз личне нападе, коментаре о физичком изгледу, злоупотребу приватних фотографија и ширење садржаја са анонимних и приватних профила. У свему томе изостала је професионална одговорност, не само дијела медија, већ и људска и морална одговорност сваког појединца који је такав садржај свјесно преносио, додатно га истицао и спиновао.
Напомињем и чињеницу коју је јавност већ могла да зна, јер ја саопштено - положила сам и стручни управни испит, који се не може положити без валидне дипломе високошколске установе и прописаног приправничког стажа. То није ствар тумачења, него законска чињеница, потврђена званичним документима.
Ово је био оркестрирани напад у којем су сви, који су имали институционалну или политичку обавезу да реагују - ћутали. Осим предсједника странке којој припадам, господина Стевандића, нико од званичника се није огласио нити стао у заштиту једне жене, мајке, колегинице и народне посланице. И то је такође важно сазнање за мој даљи однос према свима.
Посебну захвалност дугујем Активу жена Уједињене Српске, дамама које су стале раме уз раме са мном и одржале прву Конференцију жена, како би ми указале подршку.
Овакав линч јасно показује дубоку нетолеранцију дијела јавности према жени која изгледа другачије или не одговара стереотипима које су сами себи поставили. Сигурна сам да се овакав напад не би десио да нисам жена. У јавном простору постоји велики број министара, директора и функционера чије би биографије могле бити предмет различитих анализа и провјера, али они нису били интересантни. Оно што се десило мени, није се десило њима, нити би се десило.
Начин на који сам била изложена јавној хајци ствара утисак као да се ради о најтежем преступу, а не о именовању на функцију.
Зато, захтијевам од свих медија да исправе неистине које су објавили о мом образовању, занимању и квалификацијама. Посебно наглашавам да је изјава предсједника странке којој припадам злонамјерно и свјесно погрешно интерпретирана. Он није говорио о мени као „својој фризерки“, него је у контексту бранио достојанство тог занимања, говорећи о својој фризерки. И тај примјер јасно показује да циљ није било тачно информисање јавности, већ спиновање и нарушавање мог личног и професионалног интегритета.
Ово друштво мора да се запита гдје су границе. Не због мене, већ због поруке која се шаље свима који се сутра могу наћи у истој ситуацији. Ваших мајки, сестара, кћерки, унука.
Своје доказе сам доставила јавности. Даље се по овом питању нећу оглашавати, а против свих који су изнијели неистине биће предузете одговарајуће правне радње, у складу са законом.
На крају, једино што могу да кажем свима који су повјеровали, коментарисали, ширили или учествовали у овој хајци јесте да се искрено надам да се нико од њих, а посебно њихова дјеца, никада неће наћи у ситуацији да пролазе кроз оно што смо моје дијете и ја проживљавали у протеклим мјесецима".
