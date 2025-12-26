Стевандић уручио пакетиће дјеци у Институту "Др Мирослав Зотовић“

Извор:
СРНА
26.12.2025
11:18
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић уручио је данас у Бањалуци новогодишње пакетиће за бројне малишане који се лијече у Институту за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић".
Стевандић је рекао новинарима да се овим наставља најљепша традиција у складу с којом скупштински представници показују, не само емпатију, већ и поштовање према дјеци.
"Сматрам да ово треба да буде и остане традиција која ће се наставити с циљем да нас приближи оним људским, истинским вриједностима. А здравље наше дјеце је једно од највећих", рекао је Стевандић на свечаности којој је присуствовао директор Института Горан Талић.
Начелник Дјечијег одјељења на Институту Габријела Мирковић рекла је да малишанима много значи ова традиционална посјета скупштинских представника, у оквиру које се уручују пакетићи.
"За дјецу ово представља `инфузију` радости, топлине и наде. Овакви лијепи гестови даривања значе много дјеци, али и њиховим родитељима и нама запосленима", рекла је Мирковићева.
Она је прецизирала да "Зотовић" на располагању има 50 кревета за дјецу.
"Ту имамо 35 дјеце која самостално могу да буду на лијечењу, док су остала у пратњи једног од родитеља", рекла је она.
Горан Тривић, отац дјечака који је на лијечењу у "Зотовићу", истакао је да ови поклони много значе дјеци и родитељима.
"Дјеца тиме осјећају да нису сама, те да, ипак, неко мисли на њих у ово празнично вријеме", рекао је Тривић.
Предсједник Скупштине Ненад Стевандић ће током дана новогодишње пакетиће уручити и малишанима који бораве у Родитељској кући "Искра", као и дјеци која се лијече на Клиници за дјечије болести у Универзитетском клиничком центру Српске.
