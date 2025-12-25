Logo
Large banner

Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

Извор:

АТВ

25.12.2025

19:58

Коментари:

0
Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду
Фото: АТВ

Ана тришић Бабић неће потписати Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима и биће враћен на поновно разматрање и дораду, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

''Комшије су ми скренуле пажњу да је Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера који је усвојила Народна скупштина Републике Српске пун нелогичности и супротан нашој традицији. Зато сам разговарао с Аном Тришић Бабић, која овај закон неће потписати и вратиће га на поновно разматрање и дораду'', написао је Додик на Иксу.

Како је навео, разговараће с посланицима СНСД-а и коалиционим партнерима "како би све нелогичности биле отклоњене, разумијевајући да ни сада нису имали лошу намјеру".

СНСД

Република Српска

СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

Овај закон, који је усвојен по хитном поступку, забрањује неопорезив рад у сезонским пољопривредним пословима свима осим супружницима, дјеци и родитељима у једном домаћинству.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Ana Trišić Babić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити

9 ч

13
ЦиК БиХ пробудила инат

Република Српска

ЦиК БиХ пробудила инат

1 д

13
Додик: На чудан начин ми је драго, сада ће разлика бити 25.000 гласова

Република Српска

Додик: На чудан начин ми је драго, сада ће разлика бити 25.000 гласова

1 д

13
Додик: ЦИК постао политички субјект учесник избора, руше БиХ, а мисле да руше Српску

Република Српска

Додик: ЦИК постао политички субјект учесник избора, руше БиХ, а мисле да руше Српску

1 д

8

Више из рубрике

Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

Република Српска

Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

4 ч

1
СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

Република Српска

СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

4 ч

0
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

Република Српска

Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

5 ч

11
Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској

Република Српска

Амиџић: ЦИК у служби бошњачке политичке елите и опозиције у Српској

7 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner